Bayern-Boss offenbart geplatzten Transfer: „Hätten Kepa präsentieren wollen“

Bei der Vorstellung von 100-Millionen-Transfer Harry Kane hat Jan-Christian Dreesen den geplatzten Transfer von Torhüter Kepa Arrizabalaga offenbart. Der Torwart des FC Chelsea sollte die Lücke des weiterhin verletzten Manuel Neuer beim FC Bayern schließen. „Wir brauchen einen zweiten Torwart, da sind wir vorgestern sehr nah dran gewesen“, sagte der Vorstandsvorsitzende des deutschen Rekordmeisters am Sonntag. Dreesen erklärte: „Wir hätten mit Kepa einen Torwart präsentieren wollen, wenn er sich nicht für Real Madrid entschieden hätte.“

Laut Sky sei der FCB am Freitag über die veränderte Sachlage informiert worden. Für den spanischen Torwart der Londoner soll der deutsche Rekordmeister zuvor ein Angebot für eine Leihe mit Kaufoption abgegeben haben. Kepa (28) hatte bei Chelsea schon mit Bayern-Coach Thomas Tuchel zusammengearbeitet. Doch Real suchte schnell Ersatz für Stammkeeper Thibaut Courtois. Der 31 Jahre alte Belgier hatte am Donnerstag beim Training einen Kreuzbandriss im linken Knie erlitten.

In München verzögert sich derweil die Rückkehr von Neuer immer weiter. Der Kapitän des FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft hatte sich im Winter bei einer Skitour einen Unterschenkelbruch zugezogen. Das Aufbauprogramm läuft schleppend, der 37 Jahre alte Keeper erlebte bereits einige Rückschläge. Deshalb wollen die Münchener eine neue Nummer eins verpflichten. Der erst im Winter als Neuer-Ersatz geholte Yann Sommer wurde an Inter Mailand verkauft. Der zuvor an die AS Monaco ausgeliehene Alexander Nübel zog per Leihe zum VfB Stuttgart weiter. Bei der 0:3-Pleite im Supercup gegen RB Leipzig hatte Sven Ulreich im Tor gestanden.

Torwart-Suche: Dreesen deutet „Gedankenspiele“ an

Dreesen erklärte mit Blick auf den geplanten Torwart-Transfer: „Es gibt noch andere Gedankenspiele, aber dazu möchte ich hier noch nichts sagen.“ Er sei aber „überzeugt, dass wir bis zum 1. September eine Lösung finden werden“. Zugleich sprach er der eigentlichen Nummer zwei sein Vertrauen aus. „Wir haben mit Sven Ulreich einen Torwart, der immer dann da ist, wenn es schwierig ist. Das hat er in der Vergangenheit bewiesen. Wir sind sehr froh, dass Sven da ist“, meinte der Bayern-Boss. Eine Rückkehr von Neuer noch vor 2024 sei nicht ausgeschlossen. „Natürlich sind wir weiter mit Manuel Neuer eng verbunden und sind zuversichtlich, dass er im Laufe der zweiten Jahreshälfte zurückkommt“, betonte Dreesen.