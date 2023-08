Tuchel-Versprechen: „Der Harry-Kane-Effekt wird nicht verpuffen“

Schon bevor die Bundesliga losgeht, herrscht beim FC Bayern minimale Krisen-Stimmung und das, obwohl man mit Harry Kane einen der besten Stürmer Europas an die Säbener Straße gelockt hat. Doch nach der 0:3-Pleite im DFL-Supercup gegen RB Leipzig spürte man in München nur noch recht wenig von der Euphorie, die durch den Transfer des englischen Nationalmannschaftskapitän ausgelöst worden war. Für Thomas Tuchel steht dennoch fest: „Der Harry-Kane-Effekt wird nicht verpuffen!“ Das versicherte der Trainer des FC Bayern am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Auftaktspiel gegen Werder Bremen (Freitag, 20.30 Uhr, DAZN/Sat.1) als ein Medienvertreter eine entsprechende These aufstellte.

Doch damit nicht genug - Der 49-Jährige lobte seine neue Nummer Neun, der er zudem für den Liga-Start eine Startelfgarantie aussprach, in den höchsten Tönen. „Der Kane-Effekt wirkt auf so vielen Ebenen, die Ihnen gar nicht bewusst sein können“, entgegnete er dem fragenden Journalisten und verwies auf Kanes „Wirkung, in der Kabine, wie er auf dem Platz ist, in der Wirkung seiner Professionalität, seiner Selbstverständlichkeit. Wie bescheiden er trainiert, wie fleißig er trainiert, wie er am Tag nach dem Spiel, nach so einer Niederlage auftritt.“ So sei der Engländer „als Erster auf dem Trainingsplatz“ gewesen und habe „ganz normal mit den Reservisten trainiert, kein Murren.“

Ganz im Gegenteil, so zeige Kane schon wenige Tage nach seinem Wechsel von den Spurs seine Führungsqualitäten: „Er ist der, der voran geht, der Lust hat auf Training. Das ist das, was einen begeistern kann und das ist das, was dann auch einen Marktwert ausmacht - zusätzlich zu den Toren und zu dem, was offensichtlich ist, die Tor-Quote in der Nationalmannschaft und bei Tottenham.“

Tuchel kam regelrecht ins Schwärmen: „Das macht Harry und die großen Persönlichkeiten im Sport aus und das ist er zu einhundert Prozent und deshalb gibt es den Effekt und deshalb erhöht er unsere Chance, morgen zu gewinnen massiv.“ Zwar stellte er auch klar, dass man „nicht jedes Spiel gewinnen“ werde, „nur weil er da ist. Und trotzdem wird es wirken, davon bin ich überzeugt.“ Das seien auch die Gründe dafür gewesen, wieso Tuchel so sehr „dafür gekämpft“ habe, den Rekordtorschützen der Spurs nach München zu lotsen. „Alles, was ich bisher sehe, wahrnehme und spüre, bestätigt mich dabei“, beendete der Bayern-Coach die Lobeshymne über Kane.