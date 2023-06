Von Klassiker bis Rhein-Derby: Diese Bundesliga-Spiele darf man nicht verpassen

Die Deutsche Fußball Liga hat am Freitag den Spielplan für die Bundesliga-Saison 2023/24 veröffentlicht. Die Saison beginnt am 18. August mit dem Eröffnungsspiel des deutschen Meisters FC Bayern beim SV Werder Bremen. Eine Partie, die die Fans ebenfalls mit Spannung erwarten dürften, ist das Top-Spiel zwischen den Münchenern und Vizemeister Borussia Dortmund, das am ersten November-Wochenende (zwischen dem 3. und 5. November) stattfindet. Dann wollen die Westfalen in der Liga endlich ihren ersten Klassiker-Sieg seit November 2018 einfahren. In der abgelaufenen Saison scheiterte man in der Allianz-Arena mit 2:4, im Signal Iduna Park holte das Team von Trainer Edin Terzic immerhin einen Punkt beim 2:2-Remis.

Aufgrund des Abstiegs von Hertha BSC und Schalke 04 fallen in der kommenden Spielzeit zum einen das Revierderby zwischen dem BVB und den Schalkern, und zum anderen das Hauptstadt-Derby zwischen der Hertha und Union Berlin weg. Die Fans von Schwarz-Gelb dürfen sich am zweiten Spieltag dennoch über das „kleine“ Ruhrpott-Derby gegen den VfL Bochum freuen. Ein weiteres Derby hat direkt der erste Spieltag zu bieten: Dann findet das Duell der beiden Hessen-Klubs Eintracht Frankfurt und Aufsteiger SV Darmstadt 98 statt. Der Sportbuzzer, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland, zeigt, welche weiteren Begegnungen man in der kommenden Saison auf keinen Fall verpassen darf.

Die wichtigsten Spiele der Bundesliga im Überblick

SV Werder Bremen - FC Bayern (1. Spieltag, 18. August 2023 - 18. Spieltag, 19. bis 21. Januar 2024)

Eintracht Frankfurt - SV Darmstadt 98 (1. Spieltag, 19./20. August 2023 - 18. Spieltag, 19. bis 21. Januar 2024)

RB Leipzig - Bayer Leverkusen (1. Spieltag, 19./20. August 2023 - 18. Spieltag, 19. bis 21. Januar 2024)

VfL Bochum - Borussia Dortmund (2. Spieltag, 25. bis 27. August 2023 - 19. Spieltag, 26. bis 28. Januar 2024)

Bayer Leverkusen - FC Bayern (4. Spieltag, 15. bis 17. September 2023 - 21. Spieltag, 9. bis 11. Februar 2024)

FC Bayern - RB Leipzig (6. Spieltag, 29. September bis 1. Oktober 2023 - 23. Spieltag, 23. bis 25. Februar 2024)

Bayer Leverkusen - 1. FC Köln (7. Spieltag, 6. bis 8. Oktober 2023, 24. Spieltag, 1. bis 3. März 2024)

1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach (8. Spieltag, 20. bis 22. Oktober 2023 - 25. Spieltag, 8. bis 10. März 2024)

FC Bayern - Borussia Dortmund (10. Spieltag, 3. bis 5. November 2023 - 27. Spieltag, 30./31. März 2024)

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen (13. Spieltag, 1. bis 3. Dezember 2023 - 30. Spieltag, 19. bis 21. April 2024)

Borussia Dortmund - RB Leipzig (14. Spieltag, 8. bis 10. Dezember 2023 - 31. Spieltag, 26. bis 28. April 2024)