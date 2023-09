Bayern-Youngster Krätzig begeistert Tuchel: „Das wird was“

Im Anschluss an den 4:0-Erstrundensieg im DFB-Pokal bei Preußen Münster gab sich Bayern-Trainer Thomas Tuchel im TV-Interview fast so schüchtern wie sein Defensiv-Juwel. Angesprochen auf den erst 20 Jahre alten Frans Krätzig, der mit dem Treffer zum zwischenzeitlichen 3:0 im zweiten FCB-Pflichtspieleinsatz seiner Karriere sein Tordebüt für die Profis feierte, ließ sich der erfahrene Coach kaum aus der Reserve locken.

„Ein paar Meter weiter steht der junge Krätzig“, verwies Sky-Moderator Patrick Wasserziehr im Beisein von Tuchel auf ein folgendes Interview mit dem Bayern-Shootingstar. „Ja super“, flüsterte Tuchel scheu. „Ja?“, fragte Wasserziehr in Hoffnung auf eine ausführlichere Antwort – und wurde enttäuscht: „Ja, ja, sehr gut“, sagte Tuchel und grinste dabei.

Weil er Krätzig nicht in den Himmel loben wollte? Der Moderator startete einen letzten Versuch zum Abschluss des Interviews. Ob der deutsche Defensivspieler einen weiten, großen Weg vor sich habe, wollte Wasserziehr wissen. Tuchel antwortete: „Hoffentlich. Er ist ein guter Junge, superklar, ganz bescheiden, hellwach und ein sehr guter Fußballer“, wurde der Coach deutlich. „Wird was?“, fragte der Reporter. „Ja, das wird was“, legte sich der Bayern-Coach schließlich fest.

Krätzig über Tuchel: „Wenn er sagt, dass das was wird ...“

Ein großes Lob von Coach, das dem Jugendspieler, der seit 2017 beim FCB spielt, fast schon unangenehm war. „Ich hoffe es“, sagte Krätzig in Bezug auf Tuchels Zukunftsvision. „Es sind seine Worte. Ich versuche das zu machen, was ich kann. Und wenn er sagt, dass das was wird ... Er hat schon ein bisschen Erfahrung.“

Erfahrung sammelte Krätzig in Münster reichlich. Der Linksverteidiger kam drei Tage nach seinem Profi-Debüt in den letzten 25 Minuten des Bundesliga-Spiels gegen den VfL Bochum (7:0) schon früh zum Einsatz. Als Ersatz für den schwerer verletzten DFB-Star Serge Gnabry (Unterarmbruch) spielte Krätzig seit der 11. Minute bei den „Großen“ mit – und glänzte als Aktivposten. Als Krönung erzielte er nach Vorlage von Joshua Kimmich per Volley den Treffer zum 3:0. Krätzig war überglücklich – und Tuchel wird sich auf der Trainerbank das gedacht haben, was er später erst nach mehrmaliger Nachfrage preisgab: „Ja, das wird was.“