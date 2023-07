Trikot-Geste für fehlende DFB-Spielerinnen: Gwinn reagiert emotional

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft startete mit einer Gala-Vorstellung in die WM in Australien und Neuseeland. Doch nicht nur auf dem Platz hinterließ die DFB-Auswahl beim deutlichen 6:0 gegen Marokko einen mehr als überzeugenden Eindruck, auch abseits des Spielgeschehens bewiesen die Akteurinnen mit einer bemerkenswerten Geste Weitsicht und Teamgeist. Kurz nach dem Abpfiff schickten Klara Bühl und Marina Hegering mit den Trikots ihrer verletzt nicht mit zum Turnier gereisten Teamkolleginnen Giulia Gwinn und Carolin Simon Grüße nach Deutschland.

Gwinn beeindruckte die Trikot-Botschaft des Duos merklich. „Das ist sehr, sehr schön. Da wird man gerade sogar ein bisschen emotional, weil man das Gefühl hat, man ist am anderen Ende der Welt und sie denken trotzdem an einen“, sagte die 24-Jährige, die während der Endrunde „Down Under“ als ZDF-Expertin arbeitet. Gwinn hatte sich kurz nach der EM 2022 zum zweiten Mal in ihrer Karriere das Kreuzband gerissen, bestritt ihr letztes Pflichtspiel im Oktober 2022 und wurde von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nicht für den Kader berücksichtigt. Auch Simon fällt aufgrund eines Kreuzbandrisses aus. „Das bedeutet mir und mit Sicherheit auch Caro sehr viel“, ergänzte Gwinn zur Geste ihrer DFB-Kolleginnen, die mit der Rückennummer der verletzten Spielerinnen in Richtung der Kameras posierten.

Es zeichne „das Team aus, dass nicht nur an den Kern, der in Australien ist“, gedacht werde, sondern auch an die Spielerinnen, „die es leider nicht geschafft haben“, so Gwinn, die sich auch von der Leistung des DFB-Teams zum WM-Auftakt beeindruckt zeigte. Man habe mit dem Kantersieg „ein Ausrufezeichen gesetzt“, befand die Mittelfeldspielerin des FC Bayern München: „Wir haben es heute sehr gut geschafft zu beweisen, was wir zu leisten im Stande sind.“

Alle Kritik, die vor dem Turnier da war, haben wir geschafft, an die Wand zu spielen. ZDF-Expertin und Nationalspielerin Giulia Gwinn

Unmittelbar dem Turnier hatte das deutsche Team sich noch durchaus wacklig präsentiert und sowohl beim Testspiel gegen Vietnam (2:1) als auch gegen Sambia (2:3) nicht überzeugen können. „Alle Kritik, die vor dem Turnier da war, haben wir geschafft, an die Wand zu spielen“, ist sich Gwinn sicher. Auf dieser Leistung ließe sich mit Blick auf die kommenden Aufgaben „aufbauen“. Für die DFB-Auswahl geht es am kommenden Sonntag gegen Kolumbien (11.30 Uhr) weiter. Am 3. August folgt der Gruppenabschluss gegen Südkorea (12.00 Uhr).