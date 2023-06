Courtois teilt gegen Tedesco aus: Das entspricht „nicht der Realität“

Domenico Tedesco sorgt aktuell mit Aussagen über Torhüter Thibaut Courtois für mächtig Unruhe in Belgien. Der Nationalcoach der Roten Teufel hatte auf einer Pressekonferenz „überrascht und schockiert“ auf die Abreise des 31 Jahre alten Keepers kurz vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen Estland reagiert. „Wir haben nicht damit gerechnet, dass so etwas passieren würde“, sagte Tedesco. Wenige Stunden später meldete sich der Torhüter von Real Madrid via Instagram zu Wort und teilte ordentlich gegen seinen Chef-Coach aus.

„Heute Nachmittag war ich überrascht, als ich die Pressekonferenz des Trainers hörte, in der er eine teilweise und subjektive Darstellung eines privaten Gesprächs gab, das wir nach dem Spiel gegen Österreich führten“, sagte Courtois und führte weiter aus: „Ich möchte klarstellen, dass es weder das erste noch das letzte Mal ist, dass ich mit einem Trainer über Probleme in der Umkleidekabine spreche. Aber es ist das erste Mal, dass jemand beschließt, dies öffentlich zu erzählen. Ich bin zutiefst enttäuscht darüber. Aber ich möchte klarstellen, dass die Einschätzungen des Trainers nicht der Realität entsprechen.“ Diese Stellungnahme dürfte die aufgewühlte Lage in Belgien weiter durcheinanderbringen. Doch was steckt hinter diesem Ärger?

Laut belgischen Medienberichten ist Courtois erbost gewesen, nach der Verletzung von Kevin De Bruyne beim 1:1 am vergangenen Samstag gegen Österreich nicht die Kapitänsbinde vom deutschen Trainer bekommen zu haben. Statt Courtois hatte Tedesco Stürmer Romelu Lukaku zum Kapitän gemacht. Sie hätten im März beschlossen, dass hinter De Bruyne Lukaku und Courtois gleichberechtigte Stellvertreter seien. Nach dem Spiel sei der Keeper aber beleidigt gewesen und habe angekündigt, dass er nach Hause gehen wolle, schilderte Tedesco. Auch eine Teamsitzung soll er verpasst haben.

Courtois nach Gespräch mit Tedesco: „Habe mein Ziel nicht erreicht“

„In diesem Gespräch habe ich ihn gebeten, nicht um einen direkten Vorteil zu erlangen, sondern um zu erklären und Entscheidungen zu treffen, um Situationen zu vermeiden, die uns in der Vergangenheit geschadet haben - wobei er immer den allgemeinen Vorteil im Auge hatte. Kapitän der Nationalmannschaft zu sein oder nicht zu sein, ist weder eine Laune noch eine willkürliche Entscheidung, es sollte seine Entscheidung sein. Und das habe ich versucht, ihm zu vermitteln. Leider habe ich mein Ziel nicht erreicht“, sagte der 31-Jährige.

Er habe „in keinem Fall irgendetwas gefordert“, unterstreich der FIFA-Welttorhüter des Jahres 2018 und schrieb auch von einem Gespräch mit Lukakau, dass er führte, um „alle Umstände im Zusammenhang mit dieser Situation zu klären“. Courtois wollte zudem „klarstellen, dass ich mit keinem Teamkollegen eine Diskussion über ein ähnliches Thema geführt habe, wie behauptet wurde.“

Courtois berichtet von Knie-Verletzung

Am Ende seines Statements erwähnte der Torhüter von Real Madrid noch eine Untersuchung wegen seines Problems mit dem rechten Knie. „Das medizinische Team meines Klubs und der Nationalmannschaft standen in Kontakt und haben das gesamte entsprechende Material geprüft, um die Entscheidung zu treffen, das Trainingslager zu verlassen“, erklärte er seine Entscheidung für die frühere Abreise. Es war ein Statement, das auch von seinem Vater Thierry abgegeben wurde. Und auch seine Verlobte Mishel Gerzig unterstrich diese Blessur auf Instagram mit einem Bild von Courtois‘ bandagiertem rechten Knie. „Der stärkste Mensch, den ich kenne. Ich bin stolz auf dich“, schrieb sie dazu. Wie wohl Tedesco mit dieser Situation umgeht?