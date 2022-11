﻿Belgien träumt wieder, Kroatien hofft auf die nächste Sensation

BELGIEN - Anwärter auf den Titel

Nach diversen Anläufen wollen die Belgier mit ihrer Erfahrung und ihrer individuellen Klasse endlich mal eine Trophäe holen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Dilemma des „ewigen Geheimfavoriten“ fasst ein Blick auf die Zahlen eindrücklich zusammen. 20 Teilnahmen an einem großen Turnier hat Belgien mittlerweile erreicht. Eine Trophäe sprang dabei trotz der vielen Gelegenheiten und großer Spieler bislang allerdings nicht heraus. Auch nicht bei den vergangenen vier großen Turnieren, bei denen die mit Stars gespickten „Roten Teufel“ stets als Mitfavorit ins Titelrennen gingen.

Dass die Belgier stets hoch gehandelt wurden, überrascht mit Blick auf den Kader nicht: Mit dem in dieser Saison allerdings oft verletzten Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Jan Vertonghen und Thibaut Courtois ist so ziemlich jeder Mannschaftsteil der von Roberto Martinez trainierten Auswahl mit Weltklasseakteuren besetzt – und mit Erfahrung. Sämtliche genannten Profis bilden seit vielen Jahren als Teil der „goldenen Generation“ das Grundgerüst der Belgier, zählen zudem zur ewigen Top Ten der Spieler mit den meisten Einsätzen im Nationaltrikot des Landes. Doch: Mit Ausnahme von Lukaku sind die Gesichter der belgischen Auswahl aus dem zurückliegenden Jahrzehnt inzwischen mindestens 30 Jahre alt. Viel Zeit bleibt den Stars nicht mehr, sich doch noch nachhaltig in den Annalen zu verewigen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Endrunde in Katar bietet nun die nächste Chance. Wieder gilt Belgien als einer der heißesten Anwärter auf den Titel. Wieder ist der aktuelle Zweite der Weltrangliste auch auf dem Papier ganz vorne dabei. Und wieder hinterlässt die Martinez-Auswahl unmittelbar vor dem Turnier einen starken Eindruck. Durch die Qualifikation schoss sich Belgien ohne eine einzige Niederlage, zuletzt in der Nations League waren nur unaufhaltsame Niederländer zu stark. Auffällig: Ohne eigenes Tor blieben die Belgier in beiden Wettbewerben zusammen lediglich einmal, glänzten sonst mit schnellem und effizientem Offensivspiel. Ein Eindruck, der wieder einmal vermittelt: Belgien muss man nicht nur in der Gruppe, sondern auch im Rennen um den lang ersehnten Titel auf dem Zettel haben.

Luka Modric spielt mit Kroatien seine letzte WM. © Quelle: Getty Images

KROATIEN - Vorteil Erfahrung

Die Qualifikation für die Endrunde absolvierte der Vizeweltmeister souverän. Allerdings fehlt es in der Offensive an Unterschiedsspielern

Zu alt? Den Zenit überschritten? Der erfahrene Kader der kroatischen Auswahl bietet an einigen Stellen seine Angriffsfläche. Großartig beeindrucken lassen sich die Stars um den 37 Jahre alten Kapitän Luka Modric vom verfrühten Abgesang aus externen Kreisen aber nicht. Als Erster schloss das Team von Coach Zlatko Dalic die Qualifikation zur Endrunde ab, als Erster – noch vor den Topnationen Dänemark und Frankreich – buchten die Kroaten in der Nations League das Ticket für das Final Four.

Das WM-Jahr begann für den aktuellen Vizeweltmeister vielversprechend. Zwar verlief der letzte Auftritt bei einem großen Turnier mit dem Achtelfinal-aus bei der EM nicht wie gewünscht, die Mischung aus Erfahrung, individueller Qualität und mannschaftlicher Geschlossenheit macht die Kroaten beim nächsten Großevent aber erneut zu einem ernsthaften Anwärter auf eine Topplatzierung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Reicht es für den ganz großen Sprung? Nur schwer vorstellbar. Und dennoch: Die Achse des Teams um Mateo Kovacic (FC Chelsea), Marcelo Brozovic (Inter Mailand) und Leipzig-Verteidiger Josko Gvardiol steht für eine kompakte und gerade für Topteams ungemütlich zu bespielende Grundordnung. Einzig in der Offensive, in der Hoffenheim-Angreifer Andrej Kramaric zu den Hoffnungsträgern zählt, mangelt es an Unterschiedsspielern. Dafür verfügt die Reihe dahinter um Offensivkräfte wie Ivan Perisic (Tottenham) über die nötige Klasse, um Glanzpunkte setzen zu können. Die seit Jahren eingespielten Mechanismen tun ein Übriges. Und dann wäre da noch Modric. Schon vor der WM kündigte die Kreativzentrale an, dass es ihr letztes großes Turnier mit der Nationalmannschaft wird. Auf Vereinsebene hat der fünfmalige Champions-League-Sieger, zehnmalige kroatische Fußballer des Jahres und Weltfußballer des Jahres 2018 schon so ziemlich jede Trophäe abgeräumt. Mit Kroatien ergibt sich für den leichtfüßigen Spielmacher von Real Madrid nun die letzte Chance auf der großen WM-Bühne.

Alphonso Davies ist mit Kanada zum ersten Mal bei einer WM mit dabei. © Quelle: IMAGO/ZUMA Press

KANADA - Mit Leidenschaft

Kanada erlebt nach 36 Jahren sein WM-Comeback. Stars wie Bayerns Alphonso Davies hat die Auswahl nur wenige, dafür jede Menge Power.

Geduld, Durchhaltevermögen und Einsatzwille – mit Fug und Recht lässt sich im Anschluss an die WM-Qualifikation behaupten, dass die Nationalmannschaft Kanadas für all das steht. Sowohl die Auswahl von Trainer John Herdman als auch deren Superstar Alphonso Davies.

Die Bilder des schluchzenden Außenspielers vom FC Bayern München nach der gelungenen Quali gingen um die Welt. Er selbst hatte aufgrund von Herzmuskelproblemen beim entscheidenden 4:0 über Jamaika passen müssen. Mit wie viel Leidenschaft die Kanadier bei der Sache sind, verdeutlichte der 21-Jährige mit seinem tränenreichen Auftritt im Livestream rund 6500 Kilometer entfernt vom Ort des Geschehens aber eindrücklich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zum ersten Mal seit 36 Jahren ist das Land wieder bei einer WM dabei – zum zweiten Mal. Im Becken mit den erfahreneren Gruppengegnern ist die Auswahl des flächenmäßig zweitgrößten Landes der Erde sportlich ein kleiner Fisch. Aber Achtung: Mit Jonathan David (OSC Lille) und Cyle Larin (Club Brügge) stehen weitere Leistungsträger von europäischem Topformat im Kader – bereit, um beim historischen WM-Comeback für Wirbel zu sorgen.

Hakim Ziyech geht mit Marokko ins Rennen und lauert auf das Weiterkommen. © Quelle: Getty Images

MAROKKO - Geniestreiche erwünscht

Marokko trotzt der Außenseiterrolle mit international erfahrenen Spielern wie Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui und Hakim Ziyech.

Mit dem neuen Coach Walid Regragui soll es also klappen mit der Sensation in Gruppe F – denn weniger als das wäre ein Weiterkommen des absoluten Außenseiters in die K.-o.-Runde nicht. Bislang stimmen die Resultate hoffnungsvoll. Gegen Chile (2:0) und Paraguay (0:0) gelangen Marokko im September Achtungserfolge.

Viel wichtiger noch: Die Defensive, auf die es für die Afrikaner in Katar besonders ankommen wird, stand stabil. Dort ist mit Achraf Hakimi von Paris Saint-Germain ein international erfahrener Akteur der Star des Teams und als Linksverteidiger gesetzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf der anderen Seite der Viererkette bringt Noussair Mazraoui, seit Sommer beim FC Bayern München und unter Regragui-Vorgänger Vahid Halilhodzic noch aussortiert, die nötige Klasse mit. Der 24-Jährige kehrte nach einer Denkpause gemeinsam mit einem weiteren Hoffnungsträger zurück ins Nationalteam. So ruhen in der Offensive die Blicke auf Hakim Ziyech (Chelsea), der primär für Entlastung, möglicherweise aber auch für Geniestreiche sorgen soll. Nur mit solchen kann ein erneutes Vorrundenaus bei der WM abgewendet werden.