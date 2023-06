Bellingham-Danksagung an den BVB: Bin als „Junge gekommen und gehe als Mann“

Nach drei Jahren ist die Zeit von Jude Bellingham bei Borussia Dortmund vorbei. Am Mittwoch kommunizierte auch sein neuer Klub Real Madrid den Mega-Deal, der dem BVB eine Ablösesumme jenseits der 100-Millionen-Euro-Marke in die Kassen spült. Bei den Westfalen hatte sich Bellingham, der 2020 als 17-Jähriger für rund 30 Millionen Euro vom englischen Zweitligisten Birmingham City in die Bundesliga wechselte, zum Weltklasse-Spieler entwickelt. Ein statistisches Indiz: Sein Marktwert wird von transfermarkt.de inzwischen auf 120 Millionen Euro taxiert.

Seine Entwicklung bei der Borussia ist dem Mittelfeld-Strategen durchaus bewusst. Einen großen Anteil daran schreibt der Engländer dem Verein zu, bei dem er sich am Mittwochabend mit emotionalen Abschiedsworten bedankte. „In den letzten 3 Jahren war Borussia Dortmund der größte Teil meines Lebens. Ich bin als 17-jähriger Junge gekommen und gehe als Mann. Ich kann diesem Verein nicht genug für alles danken, was er für mich getan hat“, schrieb Bellingham zu einem Instagram-Video, das seinen Werdegang von der Vertragsunterschrift bis zu seinen letzten BVB-Auftritten dokumentiert.

„Die Möglichkeiten, die Erfahrungen, die Höhen und auch die Tiefen. All das war Teil einer großartigen Entwicklung, sowohl als Mensch als auch als Spieler. Ich fühle mich geehrt, diesen Verein so oft vertreten zu haben“, heißt es in dem ausführlichen Beitrag des Youngsters weiter: „Ich möchte allen Spielern, Managern, Chefs und Mitarbeitern danken, die in meiner Zeit im Verein eine Rolle gespielt haben.“

Während seiner Zeit in Dortmund feierte Bellingham 2021 den Gewinn des DFB-Pokals. Insgesamt lief er 132 Mal für die Schwarz-Gelben auf, erzielte dabei 24 Tore und bereitete 25 weitere Treffer vor. Der Meistertitel mit dem BVB blieb ihm allerdings verwehrt – auch weil die Borussia die sicher geglaubte Krönung am letzten Bundesliga-Spieltag der zurückliegenden Saison noch aus der Hand gab. Bellingham fehlte beim entscheidenden Punktverlust gegen Mainz 05 (2:2) verletzt.

Der BVB wird immer einen Platz in meinem Herzen haben Jude Bellingham über Instagram

Nun geht es für den 24-maligen englischen Nationalspieler in Madrid weiter. Bei den „Königlichen“ unterschrieb Bellingham einen Vertrag bis 2029 – seiner starken Entwicklung beim Bundesliga-Vizemeister sei Dank. Das weiß auch der Engländer selbst: „Der BVB wird immer einen Platz in meinem Herzen haben und ich werde nie vergessen, welchen Einfluss die Werte des Vereins auf mein Leben hatten. Einmal Borusse, Immer Borusse. Ich wünsche dem Verein nur das Beste für die Zukunft! Heja BVB“, heißt es zum Abschluss seiner Dankesrede.