Bericht: Benfica Lissabon arbeitet an Transfer von Di Maria

Steht Ángel Di María vor der Rückkehr zu seinem Ex-Klub? Das zumindest berichtet die Fachzeitung A Bola am Montag. Demnach arbeite Benfica Lissabon an einem Transfer des 35-Jährigen. Ein erfolgreicher Abschluss der Verhandlungen sei zwar sehr realistisch, eine endgültige Entscheidung soll allerdings noch nicht gefallen sein, heißt es.

Der argentinische Flügelstürmer ist ablösefrei zu haben, da sein Vertrag bei Juventus Turin Ende des Monats ausläuft. Di María hatte von 2007 bis 2010 schon einmal für den portugiesischen Rekordmeister gespielt und war anschließend zu Real Madrid gewechselt.

In seiner Zeit bei Benfica hatte er mit dem Hauptstadtklub die Meisterschaft (2010) und zwei Mal den portugiesischen Ligapokal (2009, 2010) gewonnen. In der vergangenen Saison kam er auf 40 Einsätze für Juventus, in denen ihm acht Tore und sieben Vorlagen gelangen. Während seiner Karriere lief er zudem für Manchester United, Real Madrid und Paris Saint-Germain auf. Mit Argentinien wurde der 132-malige Nationalspieler beim Turnier in Katar 2022 Weltmeister.