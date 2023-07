Tausende Benfica-Fans empfangen Rückkehrer Angel Di María

Wo einst seine europäische Karriere begann, ist Ángel Di María nun als Weltmeister zurück. Einen Tag nach dem Bekanntwerden seines Wechsels zu Benfica Lissabon ist der Offensiv-Star bei seiner Vorstellung von tausenden Fans des Klubs empfangen worden. Die Anhänger kamen am Donnerstagabend ans Stadion des portugiesischen Meisters, wo der Rückkehrer offiziell präsentiert wurde. „Ich weiß, dass es in Portugal nicht normal ist, solche Dinge zu machen - und heute seid ihr alle meinetwegen hier“, sagte der sichtlich beeindruckte Argentinier. „Ich kehre in mein Zuhause zurück, weil ich fühle, dass das hier mein Zuhause ist. Das ist ein einmaliges Gefühl.“ Einige Fans zündeten Bengalos, anschließend stimmten sie Vereinslieder an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der 35-Jährige hatte zuletzt bei Juventus Turin gespielt, wo sein Vertrag Ende Juni ausgelaufen war. Di María kommt ablösefrei zum Team von Trainer Roger Schmidt, wo er nach Medienberichten einen Einjahresvertrag unterschrieben hat.

Nach dem Karrierestart in seiner argentinischen Heimat war Benfica für Di María 2007 die erste Station in Europa. Drei Jahre später wechselte er für 33 Millionen Euro zu Real Madrid (2010 bis 2014). Danach spielte er bei Manchester United (2014 bis 2015), für Paris Saint-Germain (2015 bis 2022) und die vergangene Saison in Turin.