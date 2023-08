Offiziell: Pavard wechselt vom FC Bayern zu Inter Mailand

Der Wechsel-Poker um Benjamin Pavard ist offiziell beendet. Den französischen Rechtsverteidiger zieht es nach vier Jahren beim FC Bayern München in die Serie A zu Inter Mailand. Das gaben beide Klubs am Mittwoch bekannt. Pavard hat in Mailand nach Sky-Informationen einen Vertrag bis zum Sommer 2028 unterschreiben. Der Kontrakt des 27-Jährigen in München war nur noch bis 2024 gültig gewesen. Somit nutzten die Bayern wenige Tage vor dem Ende des Transferfensters die wohl letzte Gelegenheit, die Dienste des Weltmeisters von 2018 zu Geld zu machen. Die Ablöse soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge bei 30 Millionen Euro plus bis zu drei Millionen in Bonuszahlungen liegen.

„Merci Benji! Wir bedanken uns herzlich bei Benjamin Pavard für vier äußerst erfolgreiche gemeinsame Jahre“, wird FCB-Boss Jan-Christian Dreesen auf der Seite des deutschen Rekordmeisters zitiert: „Wir respektieren seinen Wunsch nach einer neuen Herausforderung und haben uns daher auf den Wechsel zu Inter Mailand verständigt. Für seine Zukunft wünschen wir ihm in der italienischen Serie A alles Gute und viel Erfolg.“

Wer tritt in Pavards Fußstapfen?

Mit Pavards Transfer nach Mailand enden Wochen der Fragezeichen über die Zukunft des Verteidigers. Bereits seit Monaten rankten sich Gerüchte über den Abgang Pavards, der unter anderem auch mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht worden war. Zuletzt hatte der Franzose seinen Wechselwunsch direkt bei der Bayern-Führung hinterlegt. Die FCB-Bosse betonten daraufhin stets, Pavard nur gehen lassen zu wollen, wenn ein Nachfolger gefunden sei. Dem scheint nun so zu sein. Als Favoriten auf das Pavard-Erbe gelten unter anderem Trevor Chalobah (FC Chelsea) und Nationalspieler Armel Bella-Kotchap (FC Southampton).

Pavard war 2019 für 35 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zum FC Bayern gewechselt. Seither absolvierte der Defensivmann, der vornehmlich als Rechts- und Innenverteidiger fungierte, in 163 Spielen zum Zug. Dabei erzielte er zwölf Tore und bereitete weitere zwölf Treffer vor. Mit dem FCB wurde Pavard unter anderem viermal deutscher Meister und gewann 2019/20 das Triple aus Bundesliga, DFB Pokal und Champions League.