Bericht: Bosse teilen Mané Bayern-Aus mit

Noch vor einem Jahr galt Sadio Mané als großer Hoffnungsträger des FC Bayern München. Mit viel Tamtam verpflichtete der deutsche Rekordmeister den Superstar des FC Liverpool für 32 Millionen Euro. Nach einer schwachen Saison (zwölf Treffer, sechs Vorlagen in 38 Pflichtspieleinsätzen) samt Boxeinlage gegen Leroy Sané in der Bayern-Kabine soll für Mané beim FCB nun endgültig Schluss sein. Das berichtet der Kicker.

Demnach teilten die Bayern-Entscheider dem 31 Jahre alten senegalischen Nationalspieler mit, dass der Verein in der kommenden Saison ohne ihn plant. Mané soll die Münchner also verlassen – auch um die 20 Millionen Euro Gehalt einzusparen, die der Angreifer bei den Bayern verdienen soll. Das Geld soll unter anderem in den geplanten Transfer von Tottenham-Superstar Harry Kane fließen, heißt es. Mané besitzt beim FCB noch einen gültigen Vertrag bis 2025.

FC Bayern: Niedrige Schmerzgrenze bei Mané-Ablöse

Der Spieler selbst hatte zuletzt angedeutet, weiter für den FC Bayern spielen zu wollen. „Ja, so Gott will“, antwortete der Mané beim senegalesischen Fernsehsender 2sTV auf die Frage, ob er dem Rekordmeister erhalten bleibe. „Wenn alles gut geht, werde ich zurückkehren.“

Interessenten für den einstigen Liverpool-Star kommen vor allem aus Saudi-Arabien: Nachdem Cristiano Ronaldos Verein Al-Nassr schon seit Wochen um den Senegalesen werben soll, ist nun wohl auch Ligakonkurrent Al-Ahli in den Poker um den 31 Jahre alten Stürmer eingestiegen. Dies berichteten der italienische Transfer-Experte Fabrizio Romano und der TV-Sender Sky in der vergangenen Woche. Laut des Pay-TV-Senders genüge den Bayern schon eine Ablöse in Höhe von 20 Millionen Euro, um den Transfer-Flop loszuwerden.