Bericht: De Gea erwägt nach Abschied von Man United Karriereende

Der derzeit vereinslose Torhüter David de Gea erwägt laut der englischen Zeitung Guardian ein Karriereende. Obwohl der spanische Nationaltorwart in seiner Vereinskarriere schon zehn Titel sammelte, soll es aktuell an attraktiven Angeboten mangeln. Bei Atlético Madrid galt er noch als großes Torwarttalent, später gehörte der 45-malige spanische Nationalspieler bei Manchester United zeitweise zu den besten Torhütern der Welt. Im Sommer wurde der auslaufende Vertrag des 32-Jährigen in Manchester nicht mehr verlängert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit einem Marktwert, den transfermarkt.de aktuell auf 13 Millionen Euro schätzt, ist der gebürtige Madrilene aktuell der wertvollste Torwart ohne Verein. Im Sommer war laut Medienberichten auch der FC Bayern München an de Gea interessiert, sah den ehemaligen Premier-League-Sieger aber wohl nur als vorübergehenden Ersatz für den lange verletzten Manuel Neuer an. De Gea hingegen möchte wohl dauerhaft die Nummer eins sein. Zudem soll der zweifache Europa-League-Sieger die Bedingung stellen, bei einem Topklub das Tor zu hüten.

Aktuell keine passenden Angebote in Sicht

An Angeboten mangelte es dem Spanier dem Guardian zufolge nicht, doch keiner der Vereine soll de Geas Vorstellungen entsprochen oder dessen Bedingung, dauerhafter Stammkeeper zu sein, erfüllt haben. So sollen auch Klubs aus der saudi-arabischen Liga bei dem 1,89 Meter großen Torwart angeklopft haben, doch hier fehlte dem Ex-Man-United-Spieler die sportliche Attraktivität. Geld spiele für de Gea indes angeblich keine Rolle, obwohl er in Manchester zuletzt rund 22 Millionen Euro pro Jahr verdient haben soll. Auch wenn sich der zweimalige U-21-Europameister derzeit noch fit halte für einen möglichen neuen Klub, sieht es aktuell nicht danach aus, als würde ein Verein de Geas Wunschvorstellungen erfüllen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

De Gea startete seine Profikarriere 2009 bei Atlético Madrid, wo er als Stammtorhüter in seiner Debütsaison die Europa League gewann. 2011 wechselte er für 25 Millionen Euro in die Premier League zu Manchester United. Dort avancierte er zu einem der besten Torhüter seiner Generation und absolvierte bis zum vergangenen Sommer insgesamt 545 Spiele für die „Red Devils“. Er ist damit der Torwart mit den meisten Einsätzen in der Vereinshistorie von United.