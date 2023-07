Bericht: FC Bayern beschäftigt sich mit Liverpool-Profi Fabinho

Der FC Bayern München zieht in den Kaderplanungen und bei der Suche nach Verstärkung im Mittelfeld-Zentrum offenbar auch einen Transfer von Fabinho in Erwägung. Wie Sky berichtet, beobachtet der deutsche Rekordmeister die Situation des Brasilianers beim FC Liverpool genau. Und: Bei den „Reds“ um den deutschen Trainer Jürgen Klopp deutet sich ein Abschied des 29-Jährigen, dessen Vertrag in Liverpool noch bis 2026 gültig ist, an.

Wie es in dem Bericht weiter heißt, steht der Zentrumspieler allerdings nicht vor einem Wechsel nach München, sondern nach Saudi-Arabien zu Al-Ittihad. Dort hatten in diesem Sommer bereits die französischen Top-Stars Karim Benzema und N‘Golo Kanté sowie der Portugiese Jota angeheuert. Und doch seien die Münchner im Werben um Fabinho nicht chancenlos. Sollte der Deal mit dem saudischen Klub nicht zustande kommen, soll der FCB bereit sein, im Poker um die Gunst des Mittelfeldmanns mitzumischen.

Der FC Bayern hatte sich in Konrad Laimer (kam von RB Leipzig) in diesem Sommer bereits in der Mittelfeld-Zentrale verstärkt. Dennoch hält Trainer Thomas Tuchel dem Vernehmen nach nach einem weiteren Sechser Ausschau. So soll etwa Declan Rice, den es von West Ham United zum FC Arsenal zog, in den Planspielen der Münchner eine Rolle gespielt haben. Zudem soll Aurélien Tchouaméni von Real Madrid laut Sport1 das Interesse des FCB geweckt haben. Wie Sky weiter schreibt, soll nun auch Fabinho in das gewünschte Profil von Coach Tuchel passen.

Der 29-malige brasilianische Nationalspieler war 2018 von der AS Monaco in die Premier League gewechselt. Seither kam er auf 219 Pflichtspiele für die „Reds“, in denen ihm elf Tore und zehn Vorlagen gelangen. Mit Liverpool gewann er unter anderem die Champions League (2019) und die englische Meisterschaft (2020).