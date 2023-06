Bericht: Klub aus Saudi-Arabien wirbt um Werder-Stürmer Ducksch

Der Kaufrausch der saudi-arabischen Klubs macht offenbar auch vor der Bundesliga nicht Halt. Wie Sky berichtet, liegt Stürmer Marvin Ducksch ein lukratives Angebot des Al-Wehda FC vor. Allerdings zögere der Torjäger von Werder Bremen, weil er darauf hofft, mit Blick auf die Heim-Europameisterschaft im kommenden Jahr noch eine Rolle in den Planungen von Bundestrainer Hansi Flick zu spielen. Al-Wehda sei demnach bereit, eine Ablösesumme in Höhe von zwölf Millionen Euro an die Weser zu überweisen.

Eine Ausstiegsklausel, die Ducksch in diesem Sommer einen Wechsel für eine Ablöse von 7,5 Millionen Euro ermöglicht hätte, war am 15. Juni verstrichen. Der 29-Jährige ist noch bis 2024 an die Bremer gebunden und dürfte in den Planungen für die kommende Saison ein wichtige Rolle spielen - zumal auch die Zukunft seines Sturmpartners Niclas Füllkrug weiter ungeklärt ist. Als Zugang für den Angriff vermeldeten die Norddeutschen bislang Dawid Kownacki, der ablösefrei vom Zweitligisten Fortuna Düsseldorf kommt.

Saudi-Arabien: Ronaldo und Benzema als Königstransfers

Ducksch, der seit 2021 bei Werder spielt, stand in der vergangenen Saison in allen 34 Bundesliga-Spielen auf dem Platz. Dabei erzielte er zwölf Treffer und bereitete sieben weitere Tore vor. Zuletzt hatten die Klubs aus Saudi-Arabien verstärkt in Spieler von internationalem Format investiert. Nachdem sich Cristiano Ronaldo im vergangenen Januar dem Al-Nassr angeschlossen hatte, folgt Anfang Juli Karim Benzema. Der Gewinner des Ballon d‘Or wechselt von Real Madrid zum Al-Ittihad Club.