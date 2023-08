Bericht: Kolo Muani hinterlegt Wechselwunsch bei Eintracht Frankfurt

In die Personalie Randal Kolo Muani kommt offenbar neue Bewegung. Der Stürmer könnte Eintracht Frankfurt womöglich noch in diesem Sommer verlassen. Wie der französische Sender RMC Sport berichtet, soll Kolo Muani bei den Hessen erstmals seinen Wechselwunsch hinterlegt haben. Der 24 Jahre alte Franzose wolle den Bundesliga-Klub demnach noch in diesem Sommer verlassen. Und wie es weiter heißt, soll die SGE einem Abschied nicht verschlossen gegenüber stehen.

Interesse soll es zuletzt vor allem von Paris Saint-Germain gegeben haben. Beim französischen Spitzenklub steht Kylian Mbappé nach der abgelehnten Vertragsverlängerung weiter auf dem Abstellgleis. Im Mittelsturm stehen daher aktuell nur noch die international unerfahrenen Hugo Ekitike (21) und Ilyes Housni (21) zur Verfügung. In Goncalo Ramos ist ein neuer „Neuner“ aber wohl im Anflug. Der 22 Jahre alte Portugiese soll laut Transferexperte Fabrizio Romano für bis zu 80 Millionen Euro Ablöse von Benfica Lissabon nach Paris wechseln.

Die Frankfurter Eintracht würde ein Abgang von Kolo Muani wohl nicht unvorbereitet treffen - und dürfte viel Geld in die Kassen spülen. Der Vize-Weltmeister besitzt in der Main-Metropole einen Vertrag bis 2027 - wohl ohne Ausstiegsklausel in diesem Sommer. In Rafael Borré, Omar Marmoush, Jessic Ngankam, Lucas Alario sowie den Talenten Ali Akman, Igor Matanovic, Nacho und Noel Futkeu stehen zumindest aktuell noch acht weitere Mittelstürmer im Kader.

Frankfurt weiter an Wahi dran

Unabhängig von einem möglichen Abschied des Stürmers, der in 46 Pflichtspielen für Frankfurt 23 Tore und 17 Vorlagen beisteuerte, bemüht man sich in Frankfurt nach Informationen vom Sportbuzzer, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), weiter intensiv um eine Verpflichtung von Elye Wahi. Der 20 Jahre alte Landsmann von Kolo Muani spielt für Montpellier HSC in der Ligue 1. In der vergangenen Saison erzielte er 19 Tore in 33 Liga-Spielen.