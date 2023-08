Bericht über Einigung: RB-Stürmer vor Leihe nach Spanien

André Silva wird RB Leipzig offenbar zeitnah verlassen. Wie die Bild berichtet, sind sich RB Leipzig, Silva und der spanische Klub Real Sociedad San Sebastian über ein Leihgeschäft einig geworden. Der Angreifer hat beim Bundesligisten noch einen Vertrag bis 2026. Nach einer unbefriedigenden Saison galt Silva schon länger als Wechselkandidat.

Dem Bericht zufolge hätte RB den Stürmer eigentlich lieber verkauft. Sport-Geschäftsführer Max Eberl habe sich etwa 20 Millionen Euro Ablöse für Silvas Dienste erhofft. Immerhin fällt nun das Gehalt des 27-Jährigen weg, der mit geschätzten sieben Millionen Euro pro Jahr zu den Großverdienern im Team gehört. Ein weiterer Vorteil: Beim Klub in La Liga kann Silva in der Champions League spielen. Präsentiert der Spieler sich dort in guter Form, würde das die Verhandlungsposition von RB bei zukünftigen Transfergesprächen stärken.

In der Rückrunde der vergangenen Saison hatte Silva seinen Stammplatz im Mittelsturm der Sachsen verloren und kam immer häufiger nur von der Bank zum Zug. In insgesamt 31 Liga-Partien gelangen dem Portugiesen nur vier Tore. Mit einer Oberschenkelverletzung verpasste Silva dann auch noch das Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt.

Silva wechselte 2021 für 23 Millionen Euro von Frankfurt nach Leipzig. Bei den Hessen war der Portugiese in der Saison 2020/2021 bester Goalgetter. Für die “Roten Bullen” stand Silva in 95 Partien auf dem Platz und erzielte dabei 26 Tore.