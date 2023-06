Bericht: ManCity-Star Kevin De Bruyne verpasst Saisonstart

Superstar Kevin De Bruyne (31) wird den Auftakt der neuen Saison wohl verpassen. Das berichtet die englische Zeitung Daily Star. Der frisch gebackene Triple-Sieger von Manchester City hatte sich im Finale der Champions League gegen Inter Mailand am Oberschenkel verletzt und musste vorzeitig ausgewechselt werden. Auch an den jüngsten Europameisterschafts-Qualifikationsspielen mit der belgischen Nationalmannschaft konnte De Bruyne nicht teilnehmen.

Der Mittelfeldstratege von Star-Trainer Pep Guardiola wird den „Cityzens” dem Bericht zufolge nicht nur zum Premier-League-Auftakt gegen Aufsteiger FC Burnley am 11. August fehlen. Auch den Community Shield gegen den FC Arsenal eine knappe Woche zuvor dürfte De Bruyne verpassen. Der englische „Supercup” findet in diesem Jahr zwischen Meister und Vizemeister statt, da die „Skyblues” auch den FA Cup gewonnen hatten.

Hoffnung auf Comeback gegen Sevilla

Dem Bericht zufolge gibt es aber Hoffnung, dass De Bruyne im europäischen Supercup zumindest als Joker wieder ins Geschehen eingreifen kann. Die Partie gegen Europa-League-Sieger FC Sevilla findet am 16. August in Athen statt.

De Bruyne, der am kommenden Mittwoch seinen 32. Geburtstag feiert, hat in Manchester noch einen bis 2025 gültigen Vertrag. An seiner Seite im Mittelfeld wird sich in der kommenden Spielzeit einiges tun: Berichten zufolge ist der Transfer von Ilkay Gündogan zum FC Barcelona bereits beschlossene Sache. Gleichzeitig steht offenbar die Ankunft von Mateo Kovacic vom FC Chelsea kurz bevor.