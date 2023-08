Bericht: Berisha fehlt im FCA-Training - Transfer-Kandidat beim BVB

Kostenfrei bis 13:30 Uhr lesen

Wettkampf mit Einhandbooten

Wer „fliegende“ Segelboote sehen möchte, ist am Wochenende am Wittensee richtig. Dort starten bis zu 40 „Wespen und Motten“ aus ganz Deutschland bei den „German Open“ des Wassersportclubs am Wittensee.