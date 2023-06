Bericht: Farke wird Trainer bei Leeds United

Nach drei Jahren Pause

Frühere Weltranglistenerste Wozniacki kündigt Comeback an

Die frühere Weltranglistenerste Caroline Wozniacki will auf die Tennis-Bühne zurückkehren. Das letzte Profi-Match der 32-Jährigen ist über drei Jahre her. Am Donnerstag kündigte sie ihr Comeback für das Turnier in Montreal im August an.