Bericht: Stefan Kuntz als türkischer Nationaltrainer entlassen

Stefan Kuntz ist offenbar als Nationaltrainer der Türkei entlassen worden. Dies berichtet die türkische Nachrichtenagentur DHA. Demnach habe die Führung des Verbandes den deutschen Coach bereits über die Entscheidung in Kenntnis gesetzt. Eine offizielle Bestätigung der Personalie gab es am Sonntagnachmittag noch nicht. Kuntz hatte die Auswahl fast auf den Tag genau vor zwei Jahren übernommen und in 20 Spielen zu einer Bilanz von zwölf Siegen, drei Unentschieden und fünf Niederlagen geführt.

Nachdem der ehemalige Profi von Besiktas Istanbul gerade zu Beginn seiner Amtszeit hohes Ansehen genoss, schien dieses in den vergangenen Monaten zu schwinden. Bereits unmittelbar nach dem zurückliegenden Länderspiel-Doppelpack mit dem 1:1 in der EM-Qualifikation gegen Armenien und dem 2:4 im Test gegen Japan war der Druck auf Kuntz gewachsen und es hatte Spekulationen über seine Ablösung gegeben. Diese scheint nun vollzogen – dabei liegt die Türkei trotz des Dämpfers gegen Armenien in der Qualifikation für die EM im kommenden Jahr in Deutschland weiter aussichtsreich im Rennen. Punktgleich mit dem WM-Dritten Kroatien belegt das Team in der Gruppe D den zweiten Tabellenplatz.

Kuntz machte deutsche U21 zweimal zum Europameister

Kuntz, der mancherorts auch als Nachfolger des zuletzt als Bundestrainer entlassenen Hansi Flick ins Gespräch gebracht worden war, hatte eigentlich noch einen Vertrag bis zum kommenden Sommer. Vor seinem Engagement in der Türkei hatte der 60-Jährige die U21-Auswahl des DFB erfolgreich betreut. 2017 und 2021 führte er die Mannschaft jeweils zum EM-Titel.