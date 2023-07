Aubameyang-Transfer nach Marseille rückt näher

Verlässt Pierre-Emerick Aubameyang den FC Chelsea nach nur einer Saison schon wieder? Einem Bericht der französischen Zeitung L’Equipe zufolge ist der Stürmer auf dem Radar von Olympique Marseille aufgetaucht. Laut Transferexperte Fabrizio Romano hat der Gabuner am Donnerstag bereits den Medizincheck absolviert. Demnach werde der Deal offiziell vermeldet, sobald Chelsea die Dokumente zur Vertragsauflösung gegengezeichnet habe.

Chelsea muss in diesem Sommer einige Spieler loswerden, um nach der kaufkräftigen Vorsaison nicht in Schwierigkeiten mit den Financial-Fair-Play-Regeln zu kommen. Aubameyang kam in seiner Zeit bei den Londonern zudem nie so richtig in Tritt und nur selten über die Rolle als Reservist hinaus. Nur in elf Spielen der Saison kam der 34-Jährige in der Startelf zum Einsatz, insgesamt gelangen ihm drei Tore. Ob Aubameyang unter Neu-Coach Mauricio Pochettino mehr Spielzeit bekommen würde, darf bezweifelt werden.

Berichte über Interesse aus Saudi-Arabien

In den vergangenen Wochen wurde in den Medien viel über einen möglichen Wechsel des Stürmers nach Saudi-Arabien berichtet. Für einen Transfer zu einem europäischen Top-Klub könnte derweil Aubameyangs Gehalt zum Stolperstein werden. Berichten zufolge erzielt der Angreifer bei Chelsea ein üppiges Einkommen von knapp zehn Millionen Euro pro Jahr. Sein Vertrag an der Stamford Bridge läuft noch bis 2024.

Aubameyang hatte vor seinem Wechsel zu Borussia Dortmund 2013 in der Ligue 1 unter anderem bei AS Saint-Etienne und AS Monaco gespielt. Nach seiner Zeit beim BVB wechselte “Auba” zunächst zum FC Arsenal, ehe es für eine halbe Saison zum FC Barcelona ging. Im Sommer 2022 folgte dann der Wechsel zum FC Chelsea.