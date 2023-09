Bericht über finanzielle Details: Wie Bayern dem DFB und Nagelsmann wohl entgegen kommt

Die Verpflichtung von Julian Nagelsmann als neuem Bundestrainer steht offenbar bevor. Schon am Freitag könnte der 36-Jährige bei einer für 12 Uhr angesetzten Pressekonferenz des Deutschen Fußball-Bundes offiziell als Nachfolger des freigestellten Hansi Flick verkündet werden. Wie die Bild am Donnerstagabend berichtet, soll der FC Bayern München dem DFB bei den Verhandlungen über ein Engagement von Nagelsmann finanziell entgegen kommen. Hintergrund: Bei den Bayern steht Nagelsmann seit seiner Freistellung im März, als Thomas Tuchel ihn beerbte, bislang noch unter Vertrag - bis 2026.

Dem Bericht zufolge soll Nagelsmann, der beim DFB angeblich einen Vertrag bis einschließlich der Heim-Europameisterschaft im kommenden Jahr unterschreiben soll, als Bundestrainer künftig etwa 400.000 Euro monatlich erhalten. Sein Verdienst soll damit unter dem liegen, was er von den Münchenern im gleichen Zeitraum bekommen hätte. Wie die Bild weiter meldet, sollen die Bayern darum bereit sein, auf eine Ablösesumme zu verzichten und zudem eine einmalige Ausgleichszahlung zwischen einer und 1,5 Millionen Euro zu entrichten.

Nagelsmann-Debüt bei USA-Reise?

So sollen sich die Einbußen für Nagelsmann zwischen seinem vermeintlichen DFB-Gehalt und dem Salär laut Kontrakt beim Rekordmeister so weit wie möglich in Grenzen halten. Weiter heißt es, der designierte Bundestrainer solle damit zugleich keine Ansprüche auf die Bayern-Gehälter für den Zeitraum von 2024 bis 2026 mehr haben.

In den vergangenen Tagen hatte sich Nagelsmann als Top-Kandidat für die Flick-Nachfolge herauskristallisiert, Medienberichten zufolge besteht eine Einigung mit dem DFB. Von Flick, unter dessen Regie die Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Katar Ende vergangenen Jahres in der Vorrunde gescheitert war, hatte sich der Verband nach dem 1:4 gegen Japan zuletzt getrennt. Beim anschließenden 2:1-Erfolg gegen Vizeweltmeister Frankreich fungierte Sportdirektor Rudi Völler als Interimstrainer. Die Verantwortlichen hatten jedoch bekräftigt, bis zur USA-Reise mit Länderspielen gegen die Gastgeber am 14. Oktober und gegen Mexiko am 18. Oktober einen neuen Bundestrainer präsentieren zu wollen.

Nagelsmann war 2021 - schon damals als Nachfolger von Flick - gegen eine Ablösesumme von etwa 25 Millionen Euro von RB Leipzig nach München gewechselt. Zuvor hatte er von 2016 bis 2019 die TSG Hoffenheim trainiert. Mit den Bayern wurde er 2022 deutscher Meister.