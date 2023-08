Bericht über Gespräche: DFB-Profi Bella-Kotchap Transfer-Kandidat beim BVB

Vizemeister Borussia Dortmund sieht sich offenbar nach einer Ergänzung für die Innenverteidigung um - und hat dabei einem Sport1-Bericht vom Samstag zufolge schon einen Kandidaten ins Auge gefasst. Demnach ist der BVB mit Jung-Nationalspieler Armel Bella-Kotchap vom englischen Zweitligisten FC Southampton in Gesprächen über einen Wechsel - und dabei „schon sehr weit“, heißt es.

Bella-Kotchap, der unter Bundestrainer Hansi Flick schon zu zwei Länderspielen für Deutschland kam und auch bei der verkorksten WM in Katar Ende 2022 zum DFB-Kader zählte, war im vergangenen Sommer vom VfL Bochum zum damaligen Premier-League-Klub Southampton gewechselt. Dort hat der 21-Jährige noch einen Vertrag 2026, seinen Marktwert schätzt das Fachportal transfermarkt.de derzeit auf 20 Millionen Euro. Für Southampton kam er in der Abstiegssaison auf 24 Einsätze in der Premier League, in der Vorsaison stand er für Bochum in 22 Bundesliga-Partien auf dem Platz.

Bella-Kotchap beim BVB als Coulibaly-Ersatz

Beim BVB ist nach der Ausleihe von Abwehrtalent Soumaila Coulibaly zum belgischen Klub Royal Antwerpen eine Planstelle in der Innenverteidigung frei geworden. Allerdings hätte Bella-Kotchap in Dortmund mit dem 2014er Weltmeister Mats Hummels sowie Niklas Süle und Nico Schlotterbeck zwei weitere Profis mit Nationalmannschafts-Erfahrung vor sich.

Laut Sport1 habe sich Dortmund aber noch nicht festgelegt, ob und wie der Verein auf dem Transfermarkt noch einmal aktiv werde. Eine mögliche Verpflichtung von Bella-Kotchap könne demnach auch davon abhängigen, ob die mit hochdotierten Verträgen ausgestatteten Thomas Meunier und Thorgan Hazard den Klub in diesem Sommer noch verlassen. Das Duo hat unter Trainer Edin Terzic nur geringe Aussichten auf regelmäßige Einsatzzeiten.

Bislang haben die Schwarzgelben in diesem Sommer mit dem ablösefreien Ramy Bensebaini (Borussia Mönchengladbach), Felix Nmecha (für 30 Millionen vom VfL Wolfsburg) und Marcel Sabitzer (für etwa 19 Millionen vom FC Bayern) drei externe Zugänge vermeldet. Demgegenüber stehen mehrere Abgänge - allen voran der von Englands Jungstar Jude Bellingham zu Real Madrid (103 Millionen Euro plus Boni).