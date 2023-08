Bericht über Wechsel nach Italien: Lindström-Abschied steht bevor

Eintracht Frankfurt stellt sich offenbar auf eine Zukunft ohne Offensivspieler Jesper Lindström ein. Wie die Bild berichtet, steht der 23-Jährige unmittelbar vor dem Wechsel zum italienischen Meister SSC Neapel. Demnach soll der Transfer schon am Montag perfekt gemacht werden. SGE-Sportvorstand Markus Krösche hatte sich am Rande des Bundesliga-Spiels beim FSV Mainz 05 (1:1) am Sonntag vielsagend geäußert. „Es kann sein, dass etwas passiert“, so der 42-Jährige.

Noch konkreter wurde Trainer Dino Toppmöller, der einen bevorstehenden Deal ankündigte. „Es kann gut sein, dass in den nächsten Tagen ein Transfer über die Bühne geht“, sagte der Frankfurt-Coach. Interesse an dem 23 Jahre alten dänischen Nationalspieler soll neben Neapel auch der italienische Spitzenklub Juventus Turin bekundet haben. Im Gespräch ist eine Ablösesumme von rund 30 Millionen Euro. Lindström war vor zwei Jahren von Bröndby IF nach Frankfurt gekommen und hatte seither in 80 Pflichtspielen 14 Tore und 14 Vorlagen beigesteuert. 2022 gewann er mit den Hessen die Europa League.

Krösche: Kein neuer Stand bei Kolo Muani

Keinen neuen Stand gibt es bei den Verhandlungen um einen Transfer von Ausnahmestürmer Randal Kolo Muani zum französischen Meister Paris Saint-Germain, wie Krösche nach dem Mainz-Spiel noch einmal betonte. Zwischen den laut Sky angebotenen rund 80 Millionen Euro und der 100-Millionen-Forderung klafft wohl noch ein zu großer Abstand. „Man wird sehen, was sich in den nächsten Tagen entwickelt“, sagte Krösche. Der 24 Jahre alte Stürmer, der im vergangenen Sommer ablösefrei von Ligue-1-Klub FC Nantes kam, bestritt in der neuen Saison bei Mainz 05 sein viertes Pflichtspiel, hat bisher drei Tore erzielt und besitzt bei der SGE noch einen Vertrag bis 2027.