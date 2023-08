Bericht über Planänderung um Manuel Neuer: Comeback erst im Jahr 2024?

Das Comeback von Manuel Neuer beim FC Bayern München könnte sich einem Bericht der Bild zufolge offenbar noch einmal erheblich verzögern. Wie das Blatt am späten Montagabend berichtet, könnte der Nationaltorwart, der nach einem im Dezember 2022 erlittenen Unterschenkelbruch gerade um seine Rückkehr in die Mannschaft des Rekordmeisters kämpft, vielleicht erst im Jahr 2024 zwischen die Pfosten zurückkehren.

So gebe es nach Bild-Informationen im Klub Stimmen, die „hinter vorgehaltener Hand eher von einer Rückkehr erst 2024 sprechen“, heißt es in dem Bericht. Die Sport Bild solle zudem in ihrer kommenden Ausgabe berichten, dass Neuers Zustand zudem ein großes Thema auf dem FCB-Gelände an der Säbener Straße sein solle. „Intern“ sei bei dem 37-Jährigen inzwischen von einer „Planänderung“ die Rede. Demnach könnte das Comeback eher zu einer Frage von Monaten statt von Wochen werden, hieß es weiter. Auf wen genau sich die Zuschreibung „intern“ bezog, wurde nicht deutlich.

Neuer-Ersatz Sommer schon wieder weg

Neuer hatte sich den Unterschenkelbruch im Dezember bei einer privaten Skitour zugezogen und war daraufhin für den Rest der vergangenen Saison ausgefallen. Um seinen Verlust sportlich aufzufangen, verpflichteten die Bayern zu Jahresbeginn den Schweizer Torwart Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach. Diesen verkauften die Münchener am Montag wie erwartet an Inter Mailand weiter, weil Neuers Rückkehr als Nummer eins als sicher gilt - sobald sein Körper ihm diese ermöglicht.

Die Bayern hatten am Montag mitgeteilt, dass bei Neuer vor knapp einer Woche eine geplante Metallentfernung am rechten Wadenbein durchgeführt worden war. Im Anschluss an den Eingriff habe der Schlussmann sein Aufbautraining jedoch fortgesetzt. Trainer Thomas Tuchel hatte zuletzt erklärt, dass Neuer sowohl den Pflichtspielauftakt im DFL-Supercup gegen RB Leipzig am kommenden Samstag (20.45 Uhr/Sat.1) als auch den Bundesliga-Auftakt gegen Werder Bremen am 18. August (20.30 Uhr/Sat.1, DAZN) wohl noch verpassen werde.

Die Torhüter-Position ist neben dem Buhlen um Tottenham-Star Harry Kane das große Gesprächsthema an der Säbener Straße. Weil Sommer den Verein verlassen hat und auch Alexander Nübel (VfB Stuttgart) und Johannes Schenk (Preußen Münster) bereits verliehen wurden, steht in Sven Ulreich lediglich ein adäquater Vertreter bereit. Gehandelt wird daher ein Transfer von Ex-Manchester-United-Keeper David de Gea (32 Jahre alt, vereinslos) sowie von dessen spanischem Landsmann David Raya (27, FC Brentford).