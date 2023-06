Bericht: Union Berlin an Robin Gosens interessiert

Kickt zukünftig ein deutscher Nationalspieler im Stadion An der Alten Försterei? Nach Informationen des TV-Senders Sky soll Union Berlin sich mit der Verpflichtung von Robin Gosens beschäftigen. Der Linksverteidiger läuft aktuell für Inter Mailand auf und könnte die Köpenicker für deren anstehende Aufgaben in der Champions League verstärken, in der die Berliner in der kommenden Saison zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte antreten werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Konkrete Verhandlungen zwischen Klub und Spieler gab es dem Bericht zufolge allerdings noch nicht. Gosens, der in Mailand vertraglich noch bis 2026 gebunden ist, dränge derzeit auch nicht auf einen Wechsel. Außerdem müsste der Bundesligist wohl zwischen 15 und 20 Millionen Euro Ablöse für den Linksfuß zahlen, der mit Inter noch am vergangenen Wochenende im Champions-League-Finale stand.

Gosens kam für Inter in der abgelaufenen Saison insgesamt 49-mal zum Einsatz, davon allerdings nur 16-mal in der Startelf. Dabei erzielte er vier Treffer. Für die Mailänder lief Gosens zumeist im linken Mittelfeld auf.