Perfekt: Berisha wechselt von Augsburg zu Hoffenheim

Der FC Augsburg muss in Zukunft ohne Stürmer Mergim Berisha auskommen. Der Angreifer, der auch mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht wurde, wechselt zu Bundesliga-Konkurrent TSG Hoffenheim. Das gaben die Klubs am Mittwochabend weniger als 48 Stunden vor Ende der Transferperiode bekannt. Berisha unterschreibt im Kraichgau einen Vertrag bis 2027. Über die Ablöse machten die beiden Klubs keine Angaben, sie soll Berichten zufolge bei 14 Millionen Euro liegen. Nach Wout Weghorst ist Berisha bereits der zweite namhafte Zugang für den TSG-Sturm.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Berisha hatte seinen Wunsch, den FCA im Sommer zu verlassen, bereits kommuniziert. Am Mittwoch hat der frühere U21-Europameister dem Vernehmen nach bereits nicht mehr am Augsburger Mannschaftstraining teilgenommen.

TSG-Sportchef Alexander Rosen schwärmt vom Neuzugang. „Mergim hat nicht nur während seiner Zeit beim FC Augsburg in der Bundesliga unter Beweis gestellt, dass er jederzeit in der Lage ist, gegen jeden Gegner enorme Torgefahr auszustrahlen“, wird er zitiert. „Seine Entwicklung in der jüngeren Vergangenheit bis hin zum Debüt im DFB-Trikot im März dieses Jahres beim 2:0-Erfolg gegen Peru ist beeindruckend und wir werden gemeinsam alles daransetzen, dass diese kontinuierlich weitergeht.“ Berisha selbst brachte seine Vorfreude auf die neue Aufgabe zum Ausdruck: „Die Bedingungen, seine Leistung zu bringen, sind hier einfach ideal“, sagt er in der TSG-Mitteilung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zunächst hatte sich der BVB kurz vor dem Ende der Transferperiode am Freitag als Favorit auf einen Transfer herauskristallisiert. Die Westfalen befinden sich noch auf der Suche nach einem Mittelstürmer, auch weil Sébastien Haller Anfang 2024 den Afrika-Cup spielt.

Berisha: Hoffenheim statt BVB

Nun machte Hoffenheim das Rennen um den zweimaligen deutschen Nationalspieler, der sich im Sommer 2022 zunächst per Leihe den Augsburgern angeschlossen hatte. Erst im Juli hatte der FCA den Stürmer für vier Millionen Euro fest verpflichtet. Insgesamt kommt er für die Fuggerstädter auf 26 Pflichtspiele, in denen er neun Tore und vier Vorlagen beisteuerte. Sein Marktwert wird vom Datenportal transfermarkt.de auf zwölf Millionen Euro geschätzt.