﻿Bernd Neuendorf: ein Jahr durch die Krise

Am 11. März 2022 wurde Bernd Neuendorf zum neuen Präsidenten des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gewählt. Seitdem gibt es zwar weniger Skandale beim weltgrößten Sportverband, doch die Lage bleibt angespannt und muss sich bessern – sportlich und wirtschaftlich.

Normalerweise ist Bernd Neuendorf ein Mann, der die Dinge gern im Voraus plant. Er will vorbereitet sein, die Fäden am liebsten selbst in der Hand behalten – doch im Sport ist so ein strategisches Vorgehen selten möglich. Zu sehr ist man getrieben von Ergebnissen und Ereignissen, die wiederum selbst der Präsident nicht wirklich beeinflussen kann. Und so kam es, dass Neuendorf am 2. Dezember, dem Tag nach dem blamablen Vorrundenaus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Katar, sehr kurzfristig reagieren musste. Noch in der Nacht lud er die Medien zum Flughafen nach Doha ein, um dort ein kurzes Statement abzugeben, bevor es – ungewollt früh – zurück in die Heimat ging.