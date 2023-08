Bittere Parallelen zwischen Männern und Frauen: Wir sind keiner mehr

Spätestens seit Donnerstagmittag steht endgültig fest: Wir sind keiner mehr! Nach dem blamablen Vorrunden-Aus der Männer bei der Fußball-Winter-WM in Katar verabschiedeten sich nun die deutschen Frauen bei der Endrunde in Australien und Neuseeland. Dazwischen gab es auch noch das Desaster bei der U21-EM der Herren, die ebenfalls nicht über die Gruppenphase hinauskamen – unfassbar.

Die Parallelen bei diesen drei sportlichen Katastrophen sind auffällig und alarmierend zugleich. Denn allen Mannschaften mangelte es am Ende an den gleichen Eigenschaften: Zu wenig Mut, zu wenig Kreativität, zu wenig Widerstandsfähigkeit. Und alle scheiterten bei ihren Turnieren an Gegnern, die der zweimalige Frauen-Weltmeister (2003, 2007) und viermalige Männer-Titelträger (1954, 1974, 1990, 2014) Deutschland jahrzehntelang maximal müde belächelte.

Stopp der deutlichen Annäherung des Frauen- an den Herrenfußball?

Der Mannschaft von Martina Voss-Tecklenburg hätte ein Sieg im letzten Gruppenspiel gegen Südkorea gereicht, das vorher noch keinen einzigen Zähler gesammelt hatte. Doch mehr als ein 1:1 gegen den Tabellen-17. der Weltrangliste gelang den Frauen nicht, die zuvor bereits die zweite Partie gegen die Nummer 25 der Welt (Kolumbien) in den Sand gesetzt hatten.

Das Schlimmste an der erneuten Blamage aber ist, dass das zarte Pflänzchen Hoffnung auf eine deutliche Annäherung des Frauen- an den Herrenfußball, nun bereits wieder einzugehen droht – wie bei der verpatzten Heim-WM vor zwölf Jahren. Nach der tollen EM im letzten Jahr, als unsere authentischen Mädels eine ganze Nation begeisterten und den Vize-Titel holten, entstand ein regelrechter Hype. Die Zuschauerzahlen stiegen, viele Teams zogen sogar in die großen Stadien, Prämien und Gehälter wurden erhöht, die mediale Präsenz wuchs analog zu den Reichweiten in den sozialen Netzwerken. Bei den Einschaltquoten überflügelten die DFB-Damen zuletzt sogar die DFB-Männer. Doch was passiert nun?

Vertrag von Voss-Tecklenburg wurde ohne Not bis 2025 verlängert

Wichtig ist, dass es eine Analyse und Aufarbeitung gibt, die detaillierter und glaubwürdiger ausfällt als bei Hansi Flick & Co., die nach Katar gefühlt einfach so weitermachten wie zuvor. Es müssen endlich auch grundsätzliche Dinge geklärt und unbequeme Fragen beantwortet werden – auch die nach der Bundestrainerin.

Deutschland spielt nur 1:1 gegen Südkorea und scheidet aus

Es passt ins traurige Bild des Verbands, dass der Vertrag mit Martina Voss-Tecklenburg unmittelbar vor der Weltmeisterschaft ohne Not bis 2025 verlängert wurde – ebenso bei U21-Coach Antonio di Salvo vor der Europameisterschaft. Auch Flick durfte trotz des WM-Debakels (natürlich) weitermachen. Der berühmte Fisch stinkt bekanntermaßen vom Kopf her.