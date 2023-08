Duell mit der Vergangenheit: Wie Passlack gegen den BVB glänzen will

Felix Passlack zählte in den Juniorenmannschaften von Borussia Dortmund lange Zeit zu den Toptalenten. Er gewann vier deutsche Meistertitel und rückte bereits früh in den Fokus der Profitrainer Jürgen Klopp und Thomas Tuchel. Acht Jahre später ist das einstige Wunderkind ohne den richtigen Durchbruch in Bochum gelandet – und trifft in der Bundesliga mit dem VfL an diesem Samstag (15.30 Uhr, Sky) auf den BVB.

„Wichtig ist, dass wir von der ersten Minute an Gas geben und unser Spiel auf den Platz bringen. Wir müssen dem BVB mit Intensität begegnen, die Zweikämpfe annehmen und ihm zeigen, dass hier nichts zu holen ist. Ich bin gespannt, wie er darauf reagieren wird“, sagte Passlack in einer Medienrunde.

Seine Zeit beim BVB ist seit dem 1. Juli endgültig vorbei. Er war bereits als Leihspieler mehrere Jahre weg und versuchte, bei der TSG Hoffenheim, Norwich City und Fortuna Sittard in Topform zu kommen. Den Sprung zum Stammspieler in Dortmund schaffte er trotz großer Identifikation mit dem Klub allerdings nicht. „Natürlich will ich jetzt zeigen, was ich draufhabe. Ich muss mich aber auch an die Vorgaben des Trainers halten und darf nicht überpacen“, sagte Passlack, der sich im Jahr 2015 noch auf dem besten Weg in Richtung der BVB-Profis befand.

Der damalige Trainer Jürgen Klopp warf vor seinem Abschied im Sommer 2015 bereits ein Auge auf den früheren U17-Spieler, der in der BVB-Jugend alle Positionen auf der rechten Seite beackerte. „Ich könnte heulen, dass ich diesen Jungen nicht trainieren werde“, sagte Klopp damals.

Trainiert wurde Passlack im U-Be­reich auch von Hannes Wolf. Beeindruckende 42 Tore und 43 Vorlagen schaffte das einstige Wunderkind in 72 Partien unter dem heutigen DFB-Direktor. „Wir sind in dieser Zeit gemeinsam gewachsen. Felix ist ein wunderbarer Spieler und Mensch. Er hat uns mit seinem Herz, seiner Qualität und seiner Bereitschaft, für die Mannschaft alles zu geben, ganz viele tolle Momente gestaltet“, sagte Wolf im Gespräch mit dem Sportbuzzer, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND).

In Dortmund war man sich sicher, dass Passlack eines Tages auf der rechten Seite gesetzt sein würde. Auch der frühere Dauerbrenner Lukasz Piszczek zeigte sich seinerzeit überzeugt von dem großen Talent. „Felix ist ein intelligenter Junge, ihm gehört die Zukunft bei Borussia Dortmund“, sagte der Pole. Passlack versuchte es nach Anlaufschwierigkeiten unter Thomas Tuchel schließlich in der Saison 2017/2018 bei der TSG Hoffenheim. Doch dort kickte er zumeist nur in der Regionalliga-Reserve, weil er laut dem damaligen Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann „die Chance in der Bundesliga nicht überragend genutzt“ habe.

Passlack hofft nach Bochum-Fehlstart auf Wiedergutmachung

Der Rechtsverteidiger hatte auch beim BVB keine Perspektive mehr und fasste den Entschluss, dass es „so nicht weitergehen kann“ – und unterzeichnete einen Zweijahresvertrag beim VfL Bochum. Dort ist er gefragt. Trainer Thomas Letsch tauschte sich vor dem Revierduell intensiv mit seinem Neuzugang aus. „Da geht es nicht viel um Taktik, sondern mehr um die Positionierung des Gegners bei einem Abstoß oder beim Anlaufen“, sagte Passlack, der mit Bochum nach dem schwachen Saisonstart etwas „gutzumachen“ hat. „Und das geht am besten, wenn man gegen einen großen Verein zu Hause spielt.“

BVB-Trainer Edin Terzic hat dazu seine eigene Einschätzung: „Ich kenne Felix seit der U16. Er will immer gewinnen und er wird sich auch diesmal alles vornehmen, um uns zu besiegen. Aber wir wollen genau diesen Wettkampf haben – um ihm dann zu sagen, dass er falsch lag.“