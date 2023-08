Terzic mauert bei Füllkrug-Frage: „Möchte nicht darüber reden“

Bei Borussia Dortmund steht der Transfer von Niclas Füllkrug nach übereinstimmenden Medienberichten unmittelbar bevor. Der Nationalstürmer von Werder Bremen soll sich am Donnerstagvormittag bereits auf den Weg nach Dortmund gemacht haben. Offenbar steht noch am Donnerstag der obligatorische Medizincheck an. Bei der Pressekonferenz zum Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim, das am Freitag (20.30 Uhr, DAZN) stattfinden soll, wollte BVB-Trainer Edin Terzic aber noch nicht auf den sich anbahnenden Transfer eingehen.

Terzic antwortete auf die Frage eines Reporters, die unter anderem die Bemerkung enthielt, dass Füllkrug sich gerade beim Medizincheck befinde: „So weit ich weiß, ist Niclas Füllkrug Spieler von Werder Bremen. Deswegen möchte ich nicht darüber reden, wo er sich gerade befindet oder was er gerade macht.“ Der 30 Jahre alte Füllkrug soll angeblich einen Dreijahresvertrag bei den Westfalen erhalten. Nach Informationen der Ruhrnachrichten zahlen die Dortmunder zwölf Millionen Euro Ablösesumme zuzüglich drei Millionen Euro an möglichen Boni an Werder.

Flick spricht wohlwollend über Füllkrug-Wechsel zum BVB

Bundestrainer Hansi Flick, der Füllkrug erwartungsgemäß für die Länderspiele am 9. September (20.45 Uhr, RTL) in Wolfsburg gegen Japan und am 12. September (21 Uhr, ARD) in Dortmund gegen Frankreich nominiert hat, hatte sich am Donnerstag bereits wohlwollen über einen möglichen BVB-Transfer seines Torjägers geäußert. „Dass er von seiner Persönlichkeit, von seiner Qualität dem Verein auch helfen kann, ist ohne Frage“, sagte Flick in einer Medienrunde - und deutete zudem an, dass der Angreifer auch andere Angebote vorliegen hatte: „Die Auswahl, die er hatte oder hat, die ist so in der Form schon gut. Letztendlich muss er auch für sich entscheiden, wo habe ich die Chance auch zu spielen, wo fühle ich mich wohl, welcher Verein passt zu mir.“