BVB-Star Reus blickt emotional auf Meister-Drama zurück

Marco Reus hat sich mit emotionalen Worten zur verpassten Meisterschaft von Borussia Dortmund aus dem vergangenen Mai geäußert. „Es war sehr hart, wahrscheinlich der härteste Moment meiner Karriere, weil man es sich so sehr wünscht für einen selbst, aber auch für die Fans, für die Stadt“, sagte Reus in der aktuellen Folge des BVB-Podcasts im Gespräch mit Moderator Marco Hagemann, das der Klub über seine Kanäle auch als rund einstündiges Video verbreitete.

Der BVB hatte damals am vorletzten Spieltag durch einen 3:0-Erfolg beim FC Augsburg die Tabellenspitze vom FC Bayern München zurückerobert und ging mit einem Vorsprung von zwei Punkten auf den Rekordmeister in das Liga-Finale. Im abschließenden Heimspiel gegen Mainz 05 kam die Mannschaft von Trainer Edin Terzic aber nicht über ein 2:2 hinaus. Parallel gewannen die Bayern mit 2:1 beim 1. FC Köln und sicherten sich so dank des besseren Torverhältnisses im Vergleich mit der Borussia ihren elften Meistertitel in Folge.

Mit Blick auf die Ausgangslage vor dem letzten Spieltag führte Reus aus: „Es war für uns alle ein harter Schlag, weil wir nach dem Spiel in Augsburg ein unfassbar gutes Gefühl hatten. Wir hatten das Gefühl, dass wir jetzt dran sind.“

Reus lobt BVB-Fans für Verhalten nach verlorener Meisterschaft

Reus erklärte in dem Gespräch auch, warum er nach dem Remis gegen Mainz schneller als einige seiner Teamkollegen in der Kabine verschwunden war. „Ich lag auf dem Boden, und es war ein Moment der Ohnmacht. Man weiß nicht, wie man reagieren soll. Ich bin dann einfach reingegangen. Ich konnte nicht mehr“, betonte der 34-Jährige, der „für mich“ sein wollte, „ohne dass Menschen mich ansehen“. Dieses Vorgehen bereute Reus aber offenbar rasch: „Abends tat es mir leid, dass ich einfach reingegangen bin. Ich war nicht in der Lage, den Fans in dem Augenblick etwas zurückzugeben. Das habe ich erst später verstanden.“

Die Dortmunder Fans lobte der Offensivspieler jedoch für ihr aufmunterndes Verhalten nach dem Meister-K.o.. „Es war unfassbar, wie die Fans direkt nach dem Spiel reagiert haben. Das hat von Größe gezeigt in einem Moment, in dem sie auch alle enttäuscht waren. Wir haben wieder eine Gemeinschaft mit unseren Fans erreicht.“

Der gebürtige Dortmunder Reus war in der vergangenen Saison noch Kapitän des BVB. In der Schlussphase der abgelaufenen Spielzeit kam er meist jedoch nicht mehr von Beginn an, sondern als Einwechselspieler zum Zuge. Seinen Vertrag, der in diesem Sommer ausgelaufen wäre, hat er dennoch noch einmal um ein Jahr verlängert. Das Kapitänsamt hat Reus zur neuen Saison abgegeben. Die Binde trägt künftig Nationalspieler Emre Can, dessen Stellvertreter wird der derzeit angeschlagene Torwart Gregor Kobel. Reus wird jedoch dem Mannschaftsrat angehören.