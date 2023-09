BVB-Aufstellung gegen Wolfsburg fix: Füllkrug erstmals in der Startelf - Auch Reus beginnt

Nachdem Borussia Dortmund sich in der Bundesliga zuletzt mit einem Auswärtssieg beim SC Freiburg (4:2) etwas aus der Krise befreien konnte, setzte es am Dienstag in der Champions League eine 0:2-Niederlage in Paris, bei der der BVB spielerisch enttäuschte. Gegen den VfL Wolfsburg wollen die Schwarz-Gelben am Samstag (15.30 Uhr, Sky) im heimischen Signal-Iduna-Park eine bessere Leistung abrufen.

Dabei helfen soll Niclas Füllkrug, der gegen Wolfsburg sein Startelf-Debüt für den BVB feiert. Im Vergleich zu den vergangenen Partien rotiert Trainer Edin Terzic in seiner Startformation, insbesondere im Mittelfeld. Neben Füllkrug dürfen auch der frühere Kapitän Marco Reus und Jamie Bynoe-Gittens von Beginn an ran. Marcel Sabitzer fehlt wegen der Muskelverletzung, die er sich im PSG-Spiel zuzog. Die zuletzt formschwachen Karim Adeyemi und Sébastien Haller sitzen nur auf der Bank. Erstmals in dieser Saison von Beginn darf Salih Özcan ran, auch Felix Nmecha startet. Terzic muss auf die verletzten Thomas Meunier und Mateu Morey und den im Aufbautraining befindlichen Julien Duranville verzichten.

So startet Borussia Dortmund: Kobel - Ryerson, Hummels, N. Schlotterbeck, Bensebaini - Özcan - Bynoe-Gittens, F. Nmecha, Reus, Brandt - Füllkrug

Černý kehrt in Wolfsburger Startelf zurück

Der VfL Wolfsburg ist gut in die Bundesliga-Saison gestartet und gewann drei seiner vier Spiele. In Dortmund taten sich die Wölfe in der Vergangenheit aber immer schwer, verloren die letzten drei Partien bei den Westfalen allesamt. Mit der aktuellen Form erhofft sich die Mannschaft von Trainer Nico Kovac dennoch zu punkten. Václav Černý und Tiago Tomás rücken für Patrick Wimmer und Yannick Gerhardt in die erste Elf. Verzichten muss der VfL auf Kilian Fischer und Lukas Nmecha (beide Knie-OP).

So beginnt der VfL Wolfsburg: Casteels - Maehle, Lacroix, Jenz, Rogerio - Arnold - Svanberg, Majer - Černý, Tiago Tomás - Wind