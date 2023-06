Bericht: Dänen-Star neuer Kandidat beim BVB als Bellingham-Nachfolger

Wird Borussia Dortmund in der italienischen Serie A auf der Suche nach einem Nachfolger für den zu Real Madrid transferierten Jude Bellingham fündig? Verschiedene italienische Medien und die Bild berichten, dass der BVB an Morten Hjulmand von US Lecce interessiert sein soll. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler war bereits vor einigen Monaten ein Thema, nach dem Abgang von Bellingham rückt der dänische Nationalspieler jetzt wohl wieder in den Fokus des Revierklubs.

Hjulmand neben Alvarez und Fresneda im Fokus

Die Bild schreibt von einem möglichen Transfer-Schnäppchen, da Hjulmand bei Lecce nur noch bis Sommer 2024 unter Vertrag steht. Das Portal transfermarkt.de schätzt den Marktwert des 23-Jährigen auf 15 Millionen Euro. Der dänische Nationalspieler war beim Serie-A-Klub in der abgelaufenen Saison der Kapitän und kam auf 35 Pflichtspiele in der Liga.

Hjulmand wäre die wohl günstigste Lösung von den bisher gehandelten Kandidaten. Für Edson Alvarez fordert Ajax Amsterdam wohl knapp 45 Millionen Euro, Ivan Fresneda von Real Valladolid soll rund 20 Millionen Euro kosten.