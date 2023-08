BVB-Kapitän Can spricht über neue Rolle und gibt Update zu Trainingsblessur

Nationalspieler Emre Can hat in seiner Rolle als neuer Kapitän von Borussia Dortmund auch die übrigen Spieler mit in die Verantwortung genommen. „Wir sind alle Chefs, aber wenn wir etwas sehen, erwarte ich als Kapitän, dass jeder etwas sagt. Nur weil ich die Binde trage, bin ich jetzt nicht der einzige Chef. Es gibt viele andere, die auch sehr viel Erfahrung haben und auch Sachen in die Hand nehmen“, sagte der 29-Jährige in einem am Mittwoch vom Sender Sky veröffentlichten Interview. Er fügte hinzu: „Ich weiß, ich habe jetzt Verantwortung. Ich weiß, das Amt bringt Aufgaben mit sich. Die versuche ich so gut wie möglich zu erfüllen. Aber am Ende versuche ich einfach ich zu bleiben.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Can war Anfang 2020 zunächst auf Leihbasis von Juventus Turin zum BVB gewechselt und später fest verpflichtet worden. Zuletzt verlängerte er seinen Vertrag bis 2026. Aufgrund von Leistungsschwankungen und kleineren Blessuren gelang ihm lange Zeit nicht der Durchbruch bei dem Revierklub. Insbesondere mit der Dortmunder Aufholjagd nach der Weltmeisterschaft in Katar Ende vergangenen Jahres avancierte der defensive Mittelfeldspieler unter Trainer Edin Terzic aber zu einer festen Größe im BVB-Gefüge und war einer der Faktoren dafür, dass die Westfalen beinahe ihre erste deutsche Meisterschaft seit 2012 errungen hätten. Am letzten Spieltag gaben sie durch ein 2:2 gegen Mainz 05 einen Zwei-Punkte-Vorsprung gegenüber dem FC Bayern, der parallel mit 2:1 beim 1. FC Köln gewann, aus der Hand.

Can als BVB-Kapitän Nachfolger von Marco Reus

Nachdem Marco Reus das Kapitänsamt in diesem Sommer nach fünf Jahren niedergelegt hatte, wurde Can schließlich Nachfolger des gebürtigen Dortmunders. „Vor sechs, sieben Monaten hätte das niemand gedacht, ich selber auch nicht“, räumte der gebürtige Frankfurter ein: „Dass es nach der Rückrunde so gekommen ist, freut mich umso mehr. Es ist für mich ein großer Vertrauensbeweis von den Verantwortlichen. Ich versuche das so gut wie möglich zurückzuzahlen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Borussia startet an diesem Samstag (18.30 Uhr, Sky) mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Köln in die neue Bundesliga-Saison - mit Can? Am Mittwoch hatte der BVB-Anführer wegen einer kleineren Blessur das Training vorzeitig abbrechen müssen. „Ich habe ein bisschen was an der Wade gespürt, aber ich bin zuversichtlich, dass es bis Samstag reicht“, gab er Entwarnung.

Insgesamt wurde die Saisonvorbereitung der Dortmunder durch einige personelle Rückschläge erschwert. Während der USA-Reise zogen sich das belgische Talent Julien Duranville sowie Abwehrspieler Nico Schlotterbeck und Torwart Gregor Kobel Verletzungen zu. Die beiden Letztgenannten kamen im DFB-Pokalspiel bei Regionalligist Schott Mainz (6:1) am vergangenen Samstag zwar wieder zum Einsatz - Schlotterbeck aber lediglich als Ersatz für Niklas Süle, der in der Begegnung einen Schlag auf den Rücken erhielt und im Anschluss als Vorsichtsmaßnahme vorzeitig das Feld verließ. „Ich glaube, das ist leider ein bisschen normal in einer Vorbereitung, weil man im Training manchmal über ein Limit gehen muss, um fit zu werden“, wollte Can die Verletzungssorgen nicht zu hoch hängen.