BVB-Auftritt verärgert Kehl: „Uns hat komplett die Schärfe gefehlt“

Borussia Dortmund sucht nach dem schwachen Auftritt in Bochum (1:1) keine Ausreden. Vielmehr ärgert sich der BVB über die eigene Leistung. Sportdirektor Sebastian Kehl kritisierte unter anderem das Zweikampfverhalten der Spieler.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir haben in der ersten Halbzeit nicht gut gespielt. Uns hat komplett die Schärfe gefehlt - auch in den Zweikämpfen, in der Bereitschaft. Das war nicht gut“, sagte Kehl: „Wir wussten, was die Bochumer machen. Wir wussten, wie sie es machen. Und trotzdem haben wir nicht gut darauf reagiert.“

Der 43-Jährige sagte zudem: „Das ist zu wenig mit der Leistung. Das muss man so festhalten. Wir wollten heute einen Schritt nach vorne machen nach dem Köln-Spiel. Das war aber kein großer Schritt.“ Gegen den 1. FC Köln hatte der BVB am ersten Spieltag durch ein spätes Tor von Donyell Malen glücklich mit 1:0 gewonnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

BVB-Auftritt in Bochum: Kritik von Profis und TV-Experten

Kritik hatte es daraufhin sowohl aus den eigenen Reihen von Torhüter Gregor Kobel und Kapitän Emre Can als auch von den TV-Experten Lothar Matthäus und Dietmar Hamann gegeben. „Die Leistung stimmt nicht“, lautete das Fazit von Matthäus beim Pay-TV-Sender Sky. „Sie müssen leistungstechnisch zulegen für das klare Ziel, das man sich gesteckt hat. Für das, wie sie performt haben, sind eigentlich vier Punkte zu viel.“ Und auch dessen Kollege und Ex-Nationalspieler Hamann wurde deutlich: „Über die ersten beiden Spiele war das sehr ernüchternd von den Dortmundern“, so der 50-Jährige.