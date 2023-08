BVB-Profis Kobel und Can reden nach Patzer in Bochum Klartext

Das war so nicht eingeplant: Mit dem 1:1 im kleinen Revier-Derby beim VfL Bochum hat Vizemeister Borussia Dortmund am Samstag erstmals in der neuen Bundesliga-Saison Punkte liegen lassen. Vor allem im ersten Durchgang hatte die Mannschaft von BVB-Trainer Edin Terzic Schwierigkeiten mit den bissigen Bochumern, die nach ihrer 0:5-Klatsche beim VfB Stuttgart diesmal ein gänzlich anderes Gesicht zeigten. Dortmunds Torwart Gregor Kobel und Kapitän Emre Can gingen mit der Leistung der eigenen Mannschaft am Sky-Mikrofon hart ins Gericht.

Kobel musste anerkennen, dass die Schwarz-Gelben in den ersten 45 Minuten schlichtweg unterlegen waren - und den Außenseiter womöglich gar unterschätzt hatten. „Was man sagen muss, ist, dass wir in der ersten Halbzeit völlig überrannt wurden von der Intensität der Bochumer. Sie haben sich reingeschmissen, sie haben die Bälle vorne reingespielt, sie waren frech, sie waren extrem aggressiv, extrem mutig auch. Von uns hat da die Gegenwehr gefehlt in der ersten Halbzeit, ganz klar“, gab der Schweizer Keeper zu.

BVB-Kapitän Can: Leistung in Bochum „nicht unser Anspruch“

Can fügte hinzu, der BVB habe im ersten Durchgang „die Zweikämpfe verloren, den ersten Ball verloren, den zweiten Ball verloren“. Das mutige, aggressive Auftreten des VfL war aus Sicht des defensiven Mittelfeldspielers zu erwarten gewesen. „Keine Ahnung, ich kann es mir auch nicht erklären. Wir kommen nach Bochum und wissen, wie die Fußball spielen wollen und lassen uns darauf ein. Wir ziehen nicht unser Spiel durch, sondern spielen einfach Bochums Spiel mit“, schimpfte der 29-Jährige. Der VfL sei „vielleicht einfach gieriger, griffiger“ gewesen.

Insgesamt, so fasste der Kapitän zusammen, habe die Borussia „überhaupt kein gutes Spiel“ gemacht. Den Einwurf des Reporters, dass im zweiten Durchgang eine Steigerung zu erkennen gewesen sei, wischte Can kritisch beiseite: „Aber das ist nicht unser Anspruch. Wir wollen besser Fußball spielen, wollen hier gewinnen, wollen dominieren. Wir spielen zu viele lange Bälle, haben mit dem Ball wenige Lösungen.“

Schon beim 1:0-Auftaktsieg gegen den 1. FC Köln vor einer Woche hatten sich die Dortmunder lange schwer getan, wenige Lösungen in der Offensive gefunden und erst kurz vor Schluss durch Donyell Malen, der in Bochum zum Ausgleich traf, den Siegtreffer erzielt. Insofern bilanzierte Can, der im Sommer die Kapitänsbinde von Marco Reus übernommen hatte: „Die ersten beiden Spiele waren nicht gut.“ Allerdings versuchte der Nationalspieler, das Positive zu sehen: „Trotzdem haben wir vier Punkte. Die müssen wir mitnehmen, müssen versuchen, nächste Woche unser Spiel gegen Heidenheim zu gewinnen.“ Bis dahin hat der BVB nicht allzu viel Zeit: Bereits am Freitagabend (20.30 Uhr, DAZN) eröffnen die Westfalen gegen den amtierenden Zweitliga-Meister den dritten Spieltag.