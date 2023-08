Dank Doppelpacker Nmecha: BVB gewinnt Testspiel gegen Ajax

Borussia Dortmund hat sich im letzten Testspiel für den Pflichtspielauftakt kommenden Samstag im DFB-Pokal gegen TSV Schott Mainz (15.30 Uhr) warmgeschossen. Im Rahmen der offiziellen Saisoneröffnung hat sich der BVB im ausverkauften Signal Iduna Park mit Ajax Amsterdam duelliert und den Test dank der Treffer von Julian Brandt (5. Minute) und Neuzugang Felix Nmecha (54., 60.) mit 3:1 (1:1) gewonnen. Den Treffer für die Gäste aus den Niederlanden erzielte der Ex-Leipziger Brian Brobbey (6.).

Mit Spielfreude und schnellen Passstafetten zeigten sich die Hausherren früh in der Partie als die überlegene Mannschaft. So dauerte es nicht lange, bis Brandt eine mustergültige Aussenrist-Flanke von Mats Hummels im Kasten der Gäste versenkte. Doch die Freude über den Führungstreffer verpuffte nur eine Minute später, als Brobbey den Ball im direkten Gegenzug an Alexander Meyer, der den verletzten Gregor Kobel im Tor ersetze, vorbei köpfte. Zwar war die Borussia auch nach dem Ausgleich die spielbestimmende Mannschaft, dennoch ging es mit 1:1 in die Halbzeitpause.

BVB-Trainer Edin Terzic verzichtete zu Beginn des zweiten Durchgangs auf viel Rotation - lediglich Neuzugang Felix Nmecha kam für Marco Reus. Und der vom VfL Wolfsburg verpflichtete Mittelfeldspieler brauchte nicht lange, um sich im Spiel zurechtzufinden. Neun Minuten nach seiner Einwechslung brachte der 22-Jährige die Westfalen erneut in Führung, ehe er wenige Minuten später auf 3:1 erhöhte. Zwar erhöhte Ajax in der Folge den Druck, am Spielstand ändert das allerdings nichts mehr.

Am Samstag gastiert der Vizemeister im DFB-Pokal bei TSV Schott Mainz, eine Woche später startet die Bundesliga-Saison 2023/24 für den BVB mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Köln (19. August, 18.30 Uhr).