BVB-Profi Thorgan Hazard offenbar vor Transfer nach Belgien

Nach Schließung des deutschen Transferfensters kommt bei Borussia Dortmund offenbar noch einmal Bewegung ins Personaltableau. Wie Sport1 am Mittwoch berichtet, soll Offensivspieler Thorgan Hazard vor einem Wechsel in seine belgische Heimat zum RSC Anderlecht stehen. Demnach stehe eine Einigung der beiden Klubs bevor und noch die obligatorische medizinische Untersuchung aus. Die Ablöse soll bei vier Millionen Euro liegen.

In Deutschland endete die Transferperiode am vergangenen Freitag, in Belgien schließt das Fenster aber erst an diesem Mittwoch. Damit sind Wechsel in die Jupiler League, so der Name der höchsten belgischen Liga, noch möglich.

Hazard-Bruder Eden nach Vertragsende bei Real Madrid vereinslos

Thorgan Hazard, Bruder des derzeit vereinslosen ehemaligen Real-Madrid-Stars Eden Hazard, zählt ähnlich wie sein momentan verletzter belgischer Landsmann Thomas Meunier zu jenen Dortmunder Profis, die sportlich keine große Perspektive unter Trainer Edin Terzic haben. In der Rückserie der vergangenen Saison war der 30 Jahre alte Hazard bereits zur PSV Eindhoven in die Niederlande ausgeliehen, für die ihm in neun Spielen ein Treffer gelangen.

Zum BVB war er 2019 für eine Ablösesumme von 25,5 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach gekommen. Vollends überzeugen konnte der Belgier bei den Westfalen aber nur selten, allerdings wurde er auch mehrfach von Verletzungen zurückgeworfen. Sein Marktwert ist dem Datenportal transfermarkt.de zufolge von einst 38 Millionen Euro auf mittlerweile sieben Millionen Euro eingebrochen. In der laufenden Saison kam Hazard für die Dortmunder lediglich zu einem Kurzeinsatz beim 1:0-Auftaktsieg in der Liga gegen den 1. FC Köln.