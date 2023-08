BVB-Aufstellung fix: Terzic setzt gegen Schott Mainz auf zwei Zugänge und Kobel

Mit der Erstrundenpartie im DFB-Pokal beim Regionalligisten TSV Schott Mainz bestreitet Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr, Sky) seinen Pflichtspielauftakt in der neuen Saison. Der Beinahe-Meister der vergangenen Saison dürfte auch im Cup-Wettbewerb wieder große Ambitionen haben. In der vergangenen Saison war für den BVB im Viertelfinale gegen den späteren Titelgewinner RB Leipzig (0:2) Endstation.

Gegen die unterklassigen Mainzer hat Dortmunds Trainer Edin Terzic mehr personelle Optionen als gedacht. Im Tor wird etwas überraschend der zuletzt an einer Muskelverletzung laborierende Gregor Kobel anstelle der etatmäßigen Nummer zwei Alexander Meyer beginnen. In der Abwehr nimmt Nico Schlotterbeck, der zuletzt Knieprobleme hatte, auf der Bank Platz. Damit verteidigt Mats Hummels an der Seite von Niklas Süle, links darf der von Borussia Mönchengladbach verpflichtete Ramy Bensebaini ran. Im zentralen Mittelfeld bietet Terzic mit Marcel Sabitzer einen weiteren Neuzugang an der Seite des neuen Kapitäns Emre Can auf. Der dritte Neue Felix Nmecha steht - wohl noch angeschlagen - nicht im Kader. Zudem beginnt auch Marco Reus. Da Karim Adeyemi muskuläre Probleme hat, erhalten hinter Sturmtank Sébastien Haller auf den Außenpositionen Donyell Malen und Julian Brandt das Vertrauen.

So beginnt der BVB gegen Schott Mainz: Kobel - Ryerson, Hummels, Süle, Bensebaini - Can - Sabitzer, Reus - Malen, Brandt - Haller

Für die Borussia beginnt am kommenden Samstag (18.30 Uhr, Sky) mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Köln die neue Bundesliga-Saison. Schott Mainz befindet sich dagegen schon wieder im Liga-Alltag. Zum Start unterlagen die Rheinhessen mit 3:4 beim FSV Frankfurt, nächster Gegner ist am Mittwoch (18.30 Uhr) die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart.