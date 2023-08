Füllkrug verlässt Werder und wechselt zum BVB

Das Rätselraten um die sportliche Zukunft von Niclas Füllkrug ist beendet. Wie die Klubs am Donnerstagabend mitteilten, wechselt der Nationalstürmer von Werder Bremen zu Borussia Dortmund. Beim BVB erhält der 30-Jährige einen Vertrag bis 2026. Sein Kontrakt in Bremen war noch bis 2025 gültig. Zu den Ablösemodalitäten wurde nichts bekannt, Berichten zufolge sollen die Bremer aber etwa 15 Millionen Euro für ihren Top-Torjäger erhalten. Das Datenportal transfermarkt.de schätzt den Marktwert von Füllkrug auf derzeit 13 Millionen Euro.

BVB-Trainer Edin Terzic erhält damit eine zusätzliche Option für den Angriff. Derzeit scheint Sébastien Haller, der sich von seiner Hodenkrebserkrankung aus dem vergangenen Jahr erholt hat, in der Dortmunder Sturmspitze gesetzt. Mit Füllkrug verfügen die Westfalen nun über einen weiteren körperlich starken und erfahrenen Angreifer. Zudem steht das 18 Jahre alte Supertalent Youssoufa Moukoko, im Vergleich zu den physisch starken und groß gewachsenen Haller und Füllkrug ein wendigerer, dribbelstarker Spielertyp, im Aufgebot.

Füllkrug auch im DFB-Team etabliert

Der gebürtige Hannoveraner Füllkrug spielte bereits in der Jugend für Werder. Nach Stationen beim 1. FC Nürnberg und Hannover 96 kehrte er 2019 an die Weser zurück. 2021 stieg er mit Werder aus der Bundesliga ab, ein Jahr darauf war er mit 19 Treffern in 33 Partien an der Seite seines Sturmpartners Marvin Ducksch einer Garanten für die direkte Bundesliga-Rückkehr. In der vergangenen Saison trug er mit 16 Toren in 28 Spielen zum Bremer Klassenerhalt bei. Lohn für seine starke Entwicklung war die erstmalige Berufung in die Nationalmannschaft zur WM 2022 in Katar, bei der er das erneute deutsche Vorrunden-Aus allerdings nicht verhindern konnte. Gleichwohl etablierte er sich unter Bundestrainer Hansi Flick schnell im DFB-Team. Bislang steht er bei neun Länderspielen (sieben Treffer).