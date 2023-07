Virkus ordnet Gladbach-Ausverkauf ein und erklärt neue Transfer-Strategie

Ein Leistungsträger nach dem anderen verließ Borussia Mönchengladbach in den zurückliegenden Wochen - und weitere namhafte Abgänge könnten folgen. Auf Zugangsseite sieht es dagegen bislang bescheiden aus. Wer dieser Tage mit Fans der Fohlenelf spricht, wird wenig Optimismus feststellen. Jonas Hofmann (Leverkusen), Marcus Thuram (Inter), Lars Stindl (KSC) und Ramy Bensebaini (BVB) sind schon weg. Gerüchte gibt es zudem um Ko Itakura, Manu Koné oder Nico Elvedi.

„Ich habe Verständnis dafür, dass sich manche Fans derzeit Sorgen machen“, gestand Geschäftsführer Roland Virkus in der Sport Bild und versuchte diese Sorgen direkt zu verringern: „Wir haben gerade erst angefangen, den Kader umzubauen. Die Transferperiode kann man erst dann bewerten, wenn sie zu Ende ist.“ Star-Transfers sind allerdings nicht zu erwarten, wie der 56-Jährige durchblicken ließ: „Wir werden die Stammspieler, die uns verlassen haben, nicht eins zu eins ersetzen können. Es geht wieder mehr darum, dass wir uns um Talente kümmern und diese fördern.“

Gladbach-Boss Virkus setzt Elvedi und Neuhaus Ultimatum

In diese Kategorie fallen Neuankömmlinge wie Grant-Leon Ranos (FC Bayern II), Lukas Ulrich (Hertha II) oder Fabio Chiarodia (Werder), die alle noch keine 20 Jahre sind. „Wir haben uns nun erst einmal darum gekümmert, junge Spieler zu verpflichten. Unser klares Ziel ist es, Werte mit solchen Spielern zu schaffen“, so Virkus. Am Dienstag wurde mit der Verpflichtung von Franck Honorat, der für acht Millionen Euro von Stade Brest geholt wurde, immerhin die Hofmann-Lücke mit einem erfahreneren Spieler geschlossen. Viel mehr ist nach jetzigem Stand aber offenbar nicht drin: „Wir haben hier vor einigen Jahren noch Europapokal-Zeiten erlebt und Verträge danach ausgerichtet, das ist derzeit kein Thema. Wir können nur das ausgeben, was wir einnehmen.“

Doch Einnahmen könnten in diesem Sommer noch folgen, wenn Elvedi oder auch Florian Neuhaus ihren 2024 auslaufenden Vertrag nicht zeitnah verlängern sollten. Virkus stellte klar, dass der Klub aus Abschieden von Thuram oder Bensebaini gelernt habe und „zukünftig keinen werthaltigen Spieler mehr ablösefrei gehen lassen“ wird. Gehen soll das Duo nach Klub-Willen zwar nicht, die Gespräche über eine Verlängerung laufen mit beiden, doch der Geschäftsführer erhöht den Druck: „Es ist mit ihnen aber klar kommuniziert, dass sie nicht am 29. August zu uns kommen können und dann sagen: Wir gehen diesen Weg nicht mit. Da brauchen wir Planungssicherheit.“