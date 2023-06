Toptalent verlässt Bremen: Chiarodia wechselt nach Gladbach

Borussia Mönchengladbach hat die Verpflichtung von Fabio Chiarodia bekanntgegeben. Das italienische Toptalent kommt von Werder Bremen an den Niederrhein. Laut offizieller Mitteilung unterzeichnete der 18-Jährige einen Vertrag bis 2027. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge zahlen die Fohlen zwei Millionen Euro für den Abwehrspieler.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Fabio Chiarodia ist eines der größten Talente auf seiner Position in Deutschland. Wie weit er für sein Alter schon ist, hat er nicht zuletzt beim Spiel gegen uns im Borussia-Park gezeigt“, wird Borussias Sport-Geschäftsführer Roland Virkus in einer Mitteilung zitiert: „Wir sind davon überzeugt, dass wir viel Freude an ihm haben werden.“

Chiarodia stammt aus Oldenburg

Der italienische U19-Nationalspieler wechselt damit bereits ein Jahr vor Ablauf seines Vertrags in Bremen den Klub. Chiarodia wurde in Oldenburg geboren, spielt seit 2019 aber für die Junioren-Nationalmannschaften Italiens. Laut einem Bericht der Sport Bild waren auch mehrere Serie-A-Klubs an einer Verpflichtung des Innenverteidigers interessiert. Bei Werder kam er in der vergangenen Saison auf drei Bundesliga-Einsätze. Sein Debüt in der Startelf gab er im März beim 2:2 in Mönchengladbach.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich freue mich darauf, für Borussia Mönchengladbach zu spielen. Ich möchte für diesen großen Traditionsverein mein Bestes geben und mich selbst dabei weiterentwickeln. Der Verein ist sehr familiär und ich denke, dass das Gesamtpaket sehr gut zu mir – sowohl als Mensch als auch als Fußballer – passt“, wird Chiarodia zitiert.