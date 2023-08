﻿Gladbachs fragiles Gebilde im Umbruch

Die Hoffnung misst 1,90 Meter. Tomas Cvancara, tschechischer National­spieler mit Gardemaß, soll maßgeblich dabei helfen, dass der Umbruch bei Borussia Mönchengladbach in den kommenden Monaten mit dem Zusatz „gelungen“ versehen werden kann. Für 10,5 Millionen Euro von Sparta Prag verpflichtet, bewies der Mittelstürmer während der Vorbereitung, dass die für die Rheinländer durchaus üppige Transfersumme gut angelegtes Geld sein dürfte: vier Testspieltore, darunter ein Dreierpack beim 5:1 gegen den Fußball-Bundesliga-Rivalen VfB Stuttgart. Dass Cvancara und die anderen Neuen wie der von Leeds United ausgeliehene Maximilian Wöber und der ebenfalls fast 10 Millionen Euro teure Rechtsaußen Franck Honorat sofort funktionieren, wird auch nötig sein. Schließlich war das bestimmende Thema rund um den Klub zuletzt Substanzverlust.

Marcus Thuram, Ramy Bensebaini und Lars Stindl verließen Gladbach ablösefrei. Hinzu kam der unerwartete Wechsel von Jonas Hofmann, der künftig für Bayer Leverkusen aufläuft und mit dem Transfer für Schockwellen in Gladbach gesorgt hatte. Nachdem der 31-Jährige seinen Vertrag erst vor gut einem Jahr bis 2025 verlängert hatte und nach Stindls Abgang als einer der Favoriten auf das Kapitänsamt galt, empfand der National­spieler den Rasen unter dem Bayer-Kreuz plötzlich als etwas grüner und machte von einer Ausstiegs­klausel in seinem Kontrakt Gebrauch. Die Borussia-Verantwortlichen mussten schwer schlucken, kassierten 10 Millionen Euro Ablöse und blieben ein wenig ratlos zurück.

„Ich war sicher, dass Jonas bei uns eine feste Größe ist. Auf seinen Wunsch hin haben wir ihm ein Angebot gemacht, das seinen Vorstellungen entsprach. Dass er daraufhin zugesagt, zwei Tage später aber telefonisch wieder abgesagt hat, das hat uns sehr enttäuscht“, meinte Sportdirektor Roland Virkus jüngst im Interview des Redaktions­Netzwerks Deutschland (RND). Ein baldiges Wiedersehen zwischen Klub und Profi gibt es trotzdem. Schon am zweiten Spieltag (26. August) reist Leverkusen nach Gladbach. Für Hofmann dürfte es selbst im Falle sommerlicher Temperaturen frostig werden – auch wenn er dann nicht allein im Fokus steht.

Florian Neuhaus soll die neue Identifikationsfigur werden

Schließlich vollzog die Borussia neben all den Rochaden beim kickenden Personal auch einen Wechsel auf der Trainerbank. Gerardo Seoane, der bis zum Oktober noch in Leverkusen in der sportlichen Verantwortung stand, nimmt nun beim Aufbau der neuen Gladbacher Mannschaft den Job des Architekten ein. Er ersetzte den nach nur einer Saison und Platz zehn beurlaubten Daniel Farke. In den Testspielen stimmte die Statik, das Team blieb ohne Niederlage. Doch Seoane weiß, dass er es mit einem fragilen Gebilde zu tun hat. Mit Innen­verteidiger Nico Elvedi hat ein weiterer Leistungs­träger seinen Wechsel­wunsch hinterlegt. Die Borussia zeigt Verhandlungs­bereitschaft.

„Die Zielsetzung ist es, zunächst den Umbruch zu moderieren. Dann muss es eine ständige Weiter­entwicklung geben“, meint Seoane und weiß, dass es bis zum Transferschluss Ende August weitere Veränderungen im Kader geben wird. Immerhin gelang es, den Vertrag mit Nationalspieler Florian Neuhaus bis 2027 zu verlängern. Der 26-Jährige soll zur Identifikations­figur werden und die vom Trainer geforderten Werte vorleben. „Wir wollen einen absoluten Teamspirit und ein Wirgefühl“, fordert der Coach. „Dann habe ich auf dem Platz immer einen Freund im Rücken, der Fehler korrigiert. Die Spieler sollen sich wohlfühlen.“ Denn klar ist: Gladbach muss in den kommenden Wochen (zusammen)wachsen. Mit 1,90 Meter ist es nicht getan.