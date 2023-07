Per Ausstiegsklausel: Hofmann vor Wechsel zu Leverkusen

Jonas Hofmann verlässt Borussia Mönchengladbach offenbar und schließt sich Bundesliga-Konkurrent Bayer Leverkusen an. Wie der Kicker am Dienstagabend berichtet, macht der deutsche Nationalspieler dabei von einer Aussteigsklausel Gebrauch, die er sich bei seiner Vertragsverlängerung im letzten Jahr in das Arbeitspapier hat schreiben lassen.

Damals verlängerte Hofmann seinen ursprünglich im Sommer 2023 auslaufenden Vertrag bei der Fohlenelf vorzeitig bis 2025, ließ sich jedoch zusichern, dass er den Klub für eine festgeschrieben Ablöse, die dem Bericht zufolge bei knapp zehn Millionen Euro liegen soll, verlassen darf. Mit Franck Honorat stünde dem Vernehmen nach bereits passender Ersatz parat. Laut der L‘Equipe hat Gladbach bereits ein erstes Angebot für den Offensivspieler von Stade Brest abgegeben.

Hofmann wechselte 2016 für acht Millionen Euro von Borussia Dortmund zu den Gladbachern. Bislang bestritt der 30-Jährige 214 Partien, in denen er 48 Tore erzielte und weitere 48 Treffer vorlegte. Vor allem in der abgelaufenen Saison, in der die Mannschaft unter Trainer Daniel Farke keine gute Figur machte, überzeugte Hofmann mit 14 Treffern und zwölf Vorlagen. In Gladbach reifte er zum deutschen Nationalspieler und kommt für die DFB-Elf bislang auf 21 Einsätze.