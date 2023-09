Gladbach-Sportdirektor Nils Schmadtke über Vater Jörg und den Plan gegen Bayern

Seit Saisonbeginn fungiert Nils Schmadtke als Sportdirektor bei Bundesligist Borussia Mönchengladbach, musste sogleich einen Umbruch einleiten. Der 34-jährige Sohn des aktuellen Sportdirektors des FC Liverpool, Jörg Schmadtke, spricht vor der Partie gegen den FC Bayern München an diesem Samstag (18.30 Uhr, Sky) im Interview mit dem Sportbuzzer, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschlands (RND), über Kindheitsträume, Karriereknick und den Saisonstart.

Sportbuzzer: Herr Schmadtke, als Sportdirektor sitzen Sie auch gegen die Bayern in der ersten Reihe. Als kleiner Junge hatten Sie aber wohl andere Träume?

Nils Schmadtke (34): Stimmt, neben dem Platz zu sitzen, war nicht mein Kindheitstraum. Wie viele Kinder habe auch ich damals davon geträumt, Profi zu werden. Daraus ist aber bekanntlich nichts geworden.

Zunächst hat dieser Traum weitergelebt – bei Borussia Mönchengladbach.

Ich habe 2007/2008 bei Borussia in der U19 gespielt, war aber das erste halbe Jahr wegen Wechselmodalitäten gesperrt. Und in dieser Zeit durfte ich häufig bei den Profis mittrainieren. 2008 schafften wir es dann mit der U19 bis ins DFB-Pokalfinale, verloren aber gegen Leverkusen. Diese Zeit bei Borussia war großartig, trotzdem entschied ich mich dann zum FC Ingolstadt zu gehen, der damals gerade in die 2. Bundesliga aufgestiegen war – ein Schritt, der sich im Nachhinein nicht als der allerklügste Schachzug herausgestellt hat. Denn Ingolstadt bedeutete mehr oder weniger das Ende meines Profitraums. Da konnte ich mich nicht gegen die etablierten Keeper durchsetzen und habe nur eine Handvoll Spiele in der Reserve bestritten.

Wie ging es danach weiter?

Über Umwege – Sportmanagement-Studium, Spielerberateragentur und Sportartikelhersteller – landete ich 2016 als Scout beim 1. FC Köln, wechselte aber 2019, ebenfalls als Scout, zum zweiten Mal zu Borussia. Später ging es weiter zum VfL Wolfsburg, und nun – aller guten Dinge sind drei – bin ich wieder bei Borussia, jetzt als Sportdirektor.

Wann wurde Ihnen bewusst, dass es sogar spannender sein könnte, hinter den Kulissen die Fäden zu ziehen?

Das war ein Prozess. Während meiner Zeit in der U17-Mannschaft von Fortuna Düsseldorf war ich ein Jahr lang verletzt. In diesem Jahr habe ich meinen Vater, der damals Sportdirektor bei Alemannia Aachen war, oft begleitet, wenn er sich Spiele in Holland, Belgien oder sonst wo angesehen hat, um Spieler für die Alemannia zu scouten. Schon damals habe ich gemerkt, wie viel Freude es mir bereitet, Spiele im Stadion zu sehen und bestimmte Spieler genau zu beobachten.

Schmadtke: So können wir Bayern stoppen

Wären Sie ohne diese Erfahrung vielleicht gar nicht im Fußball geblieben?

Schwierige Frage. Der Fußball hat mich schon von klein auf fasziniert, sodass es für mich vielleicht auch sonst einen Weg in den Fußball gegeben hätte. Ob der dann genauso verlaufen wäre, wie das bisher der Fall war – um das zu beantworten, müsste ich wohl einen DeLorean haben. Den haben wir aber alle nicht, und von uns kann auch niemand die Vergangenheit verändern, wie es Michael J. Fox im Film „Zurück in die Zukunft“ konnte. (lacht)

Zurück in die Gegenwart: Wie will Borussia die Bayern-Offensive mit Kane, Sané, Gnabry und Co. stoppen?

Jedes Spiel schreibt eine neue Geschichte, und jedes Spiel beginnt wieder in der ersten Minute und bei null. Klingt ein bisschen nach Phrasenschwein, ist aber einfach so. Für uns geht es jetzt darum, dass wir uns als Team auf dem Platz präsentieren, dass wir füreinander da sind und das Herz auf dem Platz lassen. Gucken wir mal, was passiert, wenn uns das gelingt.

Tauschen Sie sich mit Ihrem Vater aus, und nimmt der auch schon mal einen Rat des Sohnes an?

Wir haben wirklich eine sehr freundschaftliche Beziehung. Mache ich einen Vorschlag oder habe eine Idee, will er zunächst darüber nachdenken, aber einen Tag später kommt er dann und sagt ‚Hey, pass auf, ich gebe dir da recht, du bist auf dem richtigen Weg.‘ Das ist natürlich nicht immer so, aber es passiert. Selbstverständlich geht es bei uns aber nicht nur im Fußball, sondern wir diskutieren auch über viele andere Themen, bisweilen auch kontrovers. Eine gute Streitkultur halte ich für wichtig, und die pflegen wir auch. (lacht)