Gladbach-Trainer Seoane hält Tür für Younes-Verpflichtung offen

Für Trainer Gerardo Seoane ist eine Rückkehr des früheren deutschen Nationalspielers Amin Younes zu Borussia Mönchengladbach offenbar nicht ganz ausgeschlossen. „Unser Sportdirektor hat gesagt, dass das im Moment kein Thema ist, weil wir keinen Bedarf haben und auf dieser Position viele Spieler“, sagte Seoane über den 30-Jährigen, der aktuell vereinslos ist und sich in der Gladbacher U23 fit hält: „Aber natürlich werden wir immer ein Auge drauf werfen. Wir sprechen intern, wie Amin sich im Training bei der U23 macht und stehen immer im Austausch mit (U23-Trainer) Eugen Polanski.“

Der in Düsseldorf geborene Flügelspieler ist in der Gladbacher Jugend groß geworden und kam dort mit 18 Jahren zu seinem Bundesliga-Debüt. In Deutschland spielte er zuletzt von 2020 bis 2022 für Eintracht Frankfurt. Danach stand er bei Al-Ettifaq FC in Saudi-Arabien unter Vertrag und war zuletzt an den FC Utrecht in den Niederlanden verliehen. Für die DFB-Auswahl bestritt Younes acht Länderspiele und gehörte zum Team, das 2017 den Confed Cup in Russland gewann. Derzeit ist Younes vereinslos und könnte dementsprechend ablösefrei unter Vertrag genommen werden.

Schmadtke: Younes nicht in Lizenzmannschaft eingeplant

Gladbach-Sportdirektor Nils Schmadtke hatte in einem Interview auf der Homepage der Borussia zuletzt erklärt, Younes habe nach seinem Abschied aus Saudi-Arabien gefragt, ob er sich bei Borussia in der U23 fit halten dürfe. „Da Amin viele Jahre zur Fohlen-Familie gehört hat, haben wir diesem Wunsch entsprochen. Er wird sich hier für eine neue Aufgabe vorbereiten, die aber nicht bei Borussia in der Lizenzmannschaft liegen wird“, hatte Schmadtke weiter ausgeführt.