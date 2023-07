Bericht: Gladbach hat Leeds-Profi Wöber im Fokus

In den Kaderplanungen von Borussia Mönchengladbach ist weiter viel Bewegung. Der Flut an Abgängen könnte sich wohl auch Innenverteidiger Nico Elvedi anschließen. Der 26 Jahre alte Schweizer, seit 2015 bei den „Fohlen“, hat nur noch ein Jahr Restvertrag. Ein Verkauf zu den Wolverhampton Wanderers in die Premier League steht im Raum. Doch die Gladbacher um Sportdirektor Roland Virkus trifft das offenbar nicht unvorbereitet. Wie der Kicker berichtet, hat man in Maximilian Wöber einen Top-Kandidaten für den Ersatz im Blick.

Der 25 Jahre alte Österreicher steht bei Leeds United unter Vertrag. Nach dem Abstieg der Peacocks könnte er den Klub wohl auf Leihbasis verlassen. Und als linksfüßiger Innenverteidiger bringt er ein Alleinstellungsmerkmal mit, das die Borussia derzeit nur beim 18 Jahre alten Neuzugang Fabio Chiarodia vorweisen kann. Außerdem kann Wöber auch als Linksverteidiger zum Einsatz kommen.

Wöber kam im Januar aus Salzburg nach Leeds

Wöber bringt bereits einiges an internationaler Erfahrung mit: Der gebürtige Wiener begann seine Karriere bei Rapid. 2017 schloss er sich Ajax Amsterdam an, 2019 ging es weiter zum FC Sevilla, dann zu RB Salzburg. Erst im Januar wechselte er von den Österreichern zu Leeds, der Premier-League-Klub zahlte 12 Millionen Euro Ablöse. In 16 Einsätzen in der Premier League konnte aber auch Wöber nicht helfen, den Abstieg zu verhindern.