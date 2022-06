Botschafter ohne Heiligenschein: Der Imagewandel des Sebastian Vettel

Sebastian Vettel druckst nicht herum. „Früher wäre das vielleicht nicht so gewesen, aber jetzt denke ich, dass ein schwuler Formel-1-Fahrer willkommen wäre – und das zu Recht“, sagte der viermalige Weltmeister in der Königsdisziplin des Rennsports dem britischen Schwulenmagazin „attitude“, dessen Cover der Deutsche in dieser Woche zierte.

Ausgerechnet ein viermaliger Formel-1-Weltmeister positioniert sich also gegen Diskriminierung, tritt zudem immer wieder als Botschafter für Umwelt- und Klimaschutz auf? Vettel schafft den Spagat immer besser, und sein Engagement wird international zunehmend wohlwollend aufgenommen.

Vettel ist seinem Sport voraus

Zumindest außerhalb der engeren Formel-1-Blase, die am Sonntag zum Kräftemessen in Aserbaidschans Hauptstadt Baku antritt. Doch gerade in dieser Rennsportserie, in der Vettel sein Geld verdient, tun sich viele der Verantwortlichen noch schwer mit seinen Ansagen. Ob das F1‑Management von Betreiberfirma Liberty Media oder der Eigner von Vettels Rennstall Aston Martin, der kanadische Multimilliardär Lawrence Stroll – schon mehr als einmal hat man dem Heppenheimer klargemacht, dass man seine deutlichen Ansagen alles andere als schätzt und als störend für das eigene Geschäft beurteilt. „Niki Lauda und Alain Prost haben sich nur ums Fahren gekümmert.

In Ungarn setzte Vettel 2021 ein Zeichen gegen homophobe Gesetzgebungen der Orban-Regierung. © Quelle: Florion Goga/Pool Reuters/AP/dpa

Jetzt fährt Vettel ein Regenbogenfahrrad, Lewis (Hamilton, d. Red.) engagiert sich leidenschaftlich für Menschenrechte und Lando Norris befasst sich mit psychischer Gesundheit“, sagte Motorsport-Weltverbands-Boss Mohammed bin Sulayem jüngst dem Fachportal „grandprix247.com“: „Jeder hat das Recht zu denken. Für mich geht es darum zu entscheiden, ob wir dem Sport ständig unsere Überzeugungen aufzwingen sollten.“

Die Anerkennung bekommt Vettel dann eben anderswo. Wenn er etwa, wie im Mai geschehen, in England in die altehrwürdige Talkrunde „Question Time“ eingeladen wird. Das TV-Format, das manche ein bisschen mit „Hart aber fair“ in Deutschland vergleichen, läuft seit 1979 im Hauptprogramm der BBC. Ganz normale Bürger können den prominenten Gästen hier auf den Zahn fühlen. Meistens handelt es sich um Vertreter aus der Politik, die ihre Entscheidungen vor den Zuschauerinnen und Zuschauern verteidigen müssen, manchmal aber auch um Künstler, Schauspieler, Wissenschaftler.

Sportler sind eher selten Gäste – nicht britische allemal. Doch Vettel machte dort eine sehr gute Figur, ging – in perfektem Englisch – souverän mit den Vorwürfen um, als Formel-1-Fahrer eigentlich gar nicht das Recht zu haben, Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu fordern, schließlich sei die Formel 1 ja selbst ein großer Ressourcenverbraucher.

Der Widerspruch ist Vettel bewusst – und so tut er einiges, um zumindest persönlich seinen C02‑Abdruck zu verringern oder erzieherisch zu wirken. Dass er selbst Hand anlegt, um im Fahrerlager achtlos weggeworfene Plastikflaschen einzusammeln und in die entsprechenden Recyclingbehälter zu befördern, auch schon nach dem Rennen auf verlassenen Tribünen unterwegs war, um dort aufzuräumen, ist bekannt. Auch seine Reisen organisiert er, so gut es geht, klimaschonend: Vettel verzichtet auf Flüge innerhalb Europas, fährt stattdessen öfter Elektroauto oder mit der Bahn. „Der Vorwurf ist absolut gerechtfertigt“, nahm der 34-Jährige Kritikern an der Spritverschwendung in der Formel 1 den Wind aus den Segeln. „Es gibt Fragen, die ich mir selbst jeden Tag stelle. Ich bin ja kein Heiliger. Das Autofahren ist meine Leidenschaft. Ich liebe es. Aber wenn ich aussteige, denke ich schon manchmal, ob das sein muss, ob das etwas ist, was wir machen sollten – um die Welt reisen und Ressourcen verschwenden?“

Die Daseinsberechtigung der Formel 1 stellt er nicht infrage: „Wir unterhalten die Leute ja mit unserem Sport. Während der Corona-Pandemie, als allen die Köpfe zu explodieren drohten, waren wir mit die Ersten, die wieder das Programm aufgenommen haben. Viele Personen aus Unterhaltung, Sport oder Kultur konnten in dieser Zeit nicht auftreten. Und die Leute haben das vermisst. Ohne jede Form der Unterhaltung würden die Menschen ja verrückt werden.“

„Wir müssen sicherstellen, dass wir auf einem Planeten leben, der morgen noch so angenehm ist wie heute“ Sebastian Vettel

Ein bisschen sind derartige Äußerungen bestimmt auch eine Rechtfertigung vor sich selbst – solange er den endgültigen Schritt, sich aus der Formel 1 zu verabschieden, noch nicht getan hat. Wobei er weiß: Als aktiver Formel-1-Pilot hat er mehr Möglichkeiten seine Sicht der Dinge öffentlich zu Gehör zu bringen, etwas zu bewirken. Als Vater dreier Kinder, denen er vor allem durch sein alltägliches Verhalten Vorbild sein will, hat Vettel die Zukunft im Blick: „Wir müssen sicherstellen, dass wir auf einem Planeten leben, der morgen noch so angenehm ist wie heute“, fordert er. Die Reichweite der Formel 1 dient dem Deutschen als Plattform. Zu „attitude“ sagte er: „Wenn wir keine Rennen veranstalten, können wir überhaupt nichts bewirken.“

Vettel trägt in Aserbaidschan ein T-Shirt mit der Aufschrift: "Jeder Tag, ist ein Freitag für die Zukunft." © Quelle: Getty Images

Wer Vettel schon länger kennt und beobachtet, ist über seine Entwicklung, sein Engagement nicht überrascht. Denn auch wenn er es früher nicht so oft nach außen trug, sich eher einmal durch die Bosse einbremsen ließ: Den Sebastian Vettel, der vielen seiner Fahrerkollegen beim Blick über den Tellerrand um einiges voraus ist, der seine Reisen um die Welt auch für anderes nutzte als den Weg zwischen Flughafen, Hotel und Rennstrecke, den gab es schon vor über zehn Jahren.

Als die Formel 1 beispielsweise 2011 zum ersten Mal in Indien gastierte, unternahm der damals 24‑Jährige einen Ausflug zum knapp 200 Kilometer entfernten Tadsch Mahal, sah auf dem Weg viel von indischer Lebensrealität außerhalb der Nobelviertel – und machte sich so seine Gedanken: „Auf der Fahrt hin und zurück lernst du so viel über das Land, wie die Leute hier leben, es ist sehr inspirierend. Die Menschen waren sehr glücklich und immer freundlich. Obwohl der Lebensstandard im Vergleich zu Europa viel niedriger ist, macht es für sie keinen Unterschied – sie sind zufrieden. Dadurch lernst du Dinge viel mehr schätzen, die du als gegeben ansiehst.“ Beeindruckt war er damals auf jeden Fall: „Die Menschen hier sind anders. Das sind Erfahrungen, die du nie vergisst, ich habe das als sehr bewegend und inspirierend empfunden.“

Einfühlungsvermögen und Empathie – wie Umweltbewusstsein sind das Werte, die in der Formel 1 nicht besonders gefragt sind. Vettel und Formel-1-Aushängeschild Hamilton zeigen, dass man sich trauen muss, diese Werte auf die Agenda zu heben. Die Frage ist, welchen Weg Vettel für seine eigene Zukunft wählt. Sein Vertrag bei Aston Martin läuft am Ende der Saison aus. Teamchef Mick Krack betont immer wieder, dass man ihn unbedingt halten wolle. Aber neben der Frage, ob er ein Weitermachen für sich selbst noch rechtfertigen könne, sind auch die sportlichen Perspektiven nicht wirklich motivierend. Das Team kommt nicht voran, der ständige Kampf darum, überhaupt irgendwie in die Punkteränge zu fahren, macht den ehrgeizigen Rennfahrer Vettel nicht glücklich.

Vettel-Zukunft in der Formel E?

Aber was dann? Natürlich könnte es sich Vettel leisten, nur noch als Aktivist für seine Anliegen unterwegs zu sein. Sein Vermögen wird auf 250 Millionen Euro geschätzt. Auf Dauer würde ihm diese Aussicht indes wohl nicht reichen. Und so wird immer wieder über ein Engagement Vettels in der Formel E spekuliert, ob als Fahrer oder als Botschafter der Elektroserie. Auch DTM-Boss Gerhard Berger würde sich eine Zusammenarbeit wünschen: „Ich könnte mir Sebastian gut als Partner vorstellen, zum Beispiel als Botschafter unseres Elektroprojekts.“

Dass er sich nach einem Rücktritt komplett aus dem Motorsport verabschieden würde, kann sich Vettel im Moment jedenfalls nicht vorstellen, denn das Rennfahren sei eben immer noch „das, was ich liebe“. Einen Weg, den viele seiner Kollegen gehen, hat er jedoch ausgeschlossen: „TV-Experte werde ich sicher nicht!“

Was Vettel wahrscheinlich wirklich reizen würde: die Chance, im Management dabei mitzuhelfen, die Formel 1 komplett neu und zukunftsweisend aufzustellen, als Vorreiter nicht nur in technischen, sondern auch in gesellschaftlichen Belangen, als wahre „Königsklasse“, nicht nur sportlich und finanziell. Aber gerade der letzte Punkt, das große Geld, dürfte da angesichts der derzeitigen Machtverhältnisse ein unüberwindliches Hindernis sein.

